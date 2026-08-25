Ile Maurice: Shaan de retour pour une soirée placée sous le signe de l'amour

Le chanteur indien Shaan retrouvera le public mauricien le samedi 5 septembre au Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC), à Pailles. Organisé par GravityXero, Shaan Live Mauritius promet plus de deux heures de musique, d'émotions et de spectacle, avec une mise en scène où les jeux de lumière devraient occuper une place importante.

Les amateurs mauriciens de musique indienne retrouveront bientôt l'une de leurs voix préférées. Shantanu Mukherjee, plus connu sous le nom de Shaan, revient à Maurice plus de trois ans après son passage en mars 2023, marqué par un concert à guichets fermés qui avait conquis le public. Très attaché à l'île, le célèbre chanteur indien s'apprête ainsi à retrouver ses fans mauriciens pour un septième tour de chant.

Baptisé Shaan Live Mauritius, le spectacle sera placé sous le signe de l'amour et de l'amitié. Le chanteur interprétera plusieurs titres, tout en proposant un voyage musical autour des différentes formes d'amour : l'amour romantique, familial, l'amitié ou encore l'amour de la vie.

Un moment particulier du concert sera également consacré à Krishnakumar Kunnath, plus connu sous le nom de KK, disparu en 2022. Shaan rendra ainsi hommage à celui qui fut son ami et l'une des grandes voix de la musique indienne.

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Du côté de l'organisation, Ajay Deora, Chief Executive Officer de GravityXero, entend une nouvelle fois sortir le grand jeu. Outre la prestation de Shaan et de ses musiciens, une attention particulière sera accordée à l'ambiance visuelle du concert. Des jeux de lumière en arrièreplan accompagneront les différentes séquences musicales afin de créer une atmosphère encore plus spectaculaire et immersive.

«Nous voulons que le public ne vienne pas uniquement écouter Shaan, mais qu'il vive une véritable expérience. Nous préparons plusieurs surprises et nous travaillons sur les jeux de lumière et l'ambiance générale du spectacle. Shaan entretient une relation particulière avec Maurice et, après le succès de son dernier concert, nous voulons offrir au public une soirée encore plus mémorable. J'invite tous les amoureux de sa musique à venir nombreux. Ce sera une soirée remplie de musique, d'émotions et de surprises», déclare Ajay Deora.

Shaan lui-même n'a pas caché son enthousiasme à l'idée de retrouver Maurice. Dans une vidéo publiée sur Facebook par les organisateurs, il se réjouit de revenir dans un pays qu'il affectionne particulièrement. Il annonce qu'il se produira avec son groupe ainsi qu'avec plusieurs chanteurs invités et promet un rendez-vous «absolument spécial».

Une carrière jalonnée de succès

Issu d'une famille de musiciens, Shaan s'est imposé au fil des années comme l'une des voix populaires du cinéma indien. Chanteur, auteur, compositeur, acteur et animateur de télévision, il a enregistré de nombreux morceaux pour des films et albums dans plusieurs langues indiennes. Il a notamment animé Sa Re Ga Ma Pa ainsi que plusieurs autres émissions musicales, dont Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs et Star Voice of India. Sa carrière lui a aussi valu de nombreuses récompenses.

Pour ce nouveau rendezvous, GravityXero mise donc sur un mélange de nostalgie, de grands succès, d'émotions et de spectacle.

La billetterie est déjà ouverte en ligne sur Ticketbox.mu. Les billets sont proposés à partir de Rs 1 450 pour la catégorie Silver et jusqu'à Rs 3 950 pour la catégorie VVIP.

Après avoir fait salle comble lors de son précédent passage, Shaan tentera une nouvelle fois de faire vibrer le SVICC avec cette soirée dédiée à l'amour, à l'amitié et à la musique.