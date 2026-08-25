Ile Maurice: L'attente en cellule de «Kris» Chimajee se prolonge

Pas de transfert en prison, pour l'heure, pour Ravindra Chimajee, dit «Kris». Après 21 jours passés en cellule policière, le skipper suspect de l'embarcation qui devait acheminer 155,7 kg de cannabis vers Maurice a de nouveau comparu devant le tribunal de Bambous, hier. Mais contrairement à ce qui était attendu, la police a demandé au magistrat une extension de sa détention, l'enquête n'étant toujours pas bouclée.

Le magistrat a accédé à cette demande : Chimajee restera donc en cellule policière en attendant que les investigations touchent à leur fin, avant que ne soit décidée la marche à suivre. Son interrogatoire par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) devrait se poursuivre aujourd'hui et sa prochaine comparution a été fixée au mardi 1er septembre.

Âgé de 37 ans et domicilié à La Gaulette, Chimajee est défendu par Me Nabiil Kaufid sous une accusation provisoire de complot en vue d'importer du cannabis à Maurice. Les enquêteurs de l'ADSU le considèrent comme le skipper de l'embarcation qui aurait dû servir à la traversée, dans la nuit du 25 au 26 juillet, mais il insiste qu'il ne s'est jamais rendu à La Réunion, affirmant détenir des éléments pour le prouver.

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L'affaire dépasse son seul cas : Chimajee est soupçonné d'avoir agi de concert avec Gulshan Govind, plombier et époux de l'ancienne junior minister à la Culture, Véronique Leu-Govind, ce qui donne au dossier un retentissement particulier. Par ailleurs, le nom de Chimajee n'est pas inconnu de la justice : en décembre 2008, il avait déjà été condamné à six mois de prison pour complicité dans un vol commis au bureau de poste de Case-Noyale.