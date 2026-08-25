Ile Maurice: Un homme de 72 ans arrêté pour agression sexuelle sur sa belle-mère de 92 ans

Une affaire d'agression sexuelle présumée impliquant une femme âgée de 92 ans a été rapportée à la police d'Eau-Coulée. Selon la fille de la victime, âgée de 63 ans, elle est rentrée à son domicile le mercredi 19 août vers 10 h 20. Constatant que la porte principale était verrouillée de l'intérieur, elle a fait le tour de la maison avant de regarder par la fenêtre de la chambre.

Elle a alors aperçu son mari, âgé de 72 ans, en présence de sa mère. L'homme a eu un comportement à caractère sexuel impliquant la nonagénaire. La fille a immédiatement pris des photographies de la scène avant de frapper à la fenêtre. Surpris, l'homme a relâché la main de la nonagénaire, puis lui a ouvert la porte en présentant ses excuses.

La sexagénaire a précisé aux enquêteurs que sa mère souffre de la maladie d'Alzheimer et de démence. Elle souhaite que cette dernière soit examinée médicalement.

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Dans le cadre de cette enquête, le septuagénaire a été arrêté par les policiers d'Eau-Coulée le lundi 24 août. Il a été placé en détention au Vacoas Detention Centre. Il a comparu en cour ce mardi 25 août sous une charge provisoire d'attentat à la pudeur. L'enquête se poursuit.