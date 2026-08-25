Ile Maurice: Plus de 230 nouveaux mots validés

Les séances de validation avec le public dans le cadre de la deuxième édition du Diksioner Kreol Rodrige (DKR) ont pris fin samedi 22 août à Anse-aux-Anglais, avec plus de 230 nouveaux mots présentés et validés lors de cette édition. Cette étape marque une avancée majeure pour le Kreol Rodrige (KR) et ouvre la voie à son intégration dans le cycle secondaire dès 2027, selon Varok Ravina, commissaire aux Arts et à la culture.

Les participants ont trouvé la séance de validation enrichissante. Ils espèrent que cette édition permettra à un plus grand nombre de personnes de découvrir et d'apprécier la richesse de cette langue. Yani Maury, co-auteure du DKR, a souligné l'importance de l'exercice : il ne s'agit pas seulement d'ajouter des mots, mais aussi d'établir le KR sur un cadre scientifique solide.

Le projet représente une décennie de collaboration entre des acteurs de la société civile, les autorités politiques et l'Université de Maurice, dans le cadre d'un effort visant à valoriser le créole rodriguais à travers un dictionnaire. Le professeur Arnaud Carpooran, linguiste et chargé de cours à l'Université de Maurice, président de la Creole Speaking Union, était présent lors des consultations et a rappelé que cette initiative répond à une demande sociale et à une nécessité pédagogique.

Varok Ravina a annoncé aussi la finalisation des procédures techniques pour le dictionnaire, et il est prévu que le KR soit enseigné dans les écoles secondaires dès l'année prochaine, facilitant l'apprentissage des élèves. La parution de la seconde édition du DKR est attendue pour octobre, porteur d'un outil précieux pour l'éducation et la valorisation de la langue.

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Par ailleurs, le Kreol Morisien Pocket Dictionary sera officiellement lancé aujourd'hui, à l'Université de Maurice, à Réduit, en présence du ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad.

Questions à... Yani Maury, secrétaire de la Creole Speaking Union et co-auteure du «Diksioner Kreol Rodrige»

Quels critères précis utilisez-vous pour décider si un mot proposé sera intégré au dictionnaire ?

Après la première édition en 2021, la Commission des Arts et de la culture, les auteurs du Diksioner Kreol Rodrige (DKR) et les collaborateurs ont organisé en 2025 à Rodrigues, un atelier de travail avec la communauté afin de recueillir de nouveaux mots. Nous avons également fait circuler un formulaire en ligne. Les mots et leurs définitions sont ensuite étudiés et validés en public avant d'être intégrés.

Y a-t-il des limites temporelles ou étymologiques ?

Dans une certaine mesure. Certains mots n'ont pas pu être répertoriés parce qu'ils ne sont plus utilisés ou parce que leur origine reste difficile à déterminer. Nous avons aussi recueilli des mots dont l'étymologie n'est pas toujours connue.

Quels défis avez-vous rencontrés lors de la préparation de cette édition, sur les plans linguistique, culturel ou logistique, et comment les avez-vous surmontés ?

Le principal défi est que la lexicographie est une discipline technique qui demande du temps et de la rigueur. Toutefois, la bonne synergie entre les différents partenaires et la volonté commune de rendre cette seconde édition disponible au public nous ont permis d'avancer.

Comment la communauté locale est-elle impliquée dans l'élaboration du DKR et quelles retombées positives observez-vous jusqu'ici ?

Depuis la première édition du dictionnaire, des séances de consultation et de validation auprès du public sont organisées. C'est un avantage que Rodrigues peut se permettre grâce à la proximité de sa communauté. Les retours de différentes générations nous permettent ainsi de répertorier aussi bien des mots anciens que des mots plus récents.