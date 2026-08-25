Ile Maurice: Air Mauritius - La CTSP réclame l'égalité de traitement pour les ex-Airmate

Le torchon brûle entre la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP) et la direction d'Air Mauritius. En cause : le sort réservé aux employés anciennement rattachés à Airmate, filiale de la compagnie nationale. Le syndicat, qui représente ces salariés depuis 2014, dénonce des disparités de traitement et exige leur pleine intégration au sein de la compagnie.

Au coeur du différend : 167 travailleurs d'Airmate transférés à Air Mauritius. Selon la CTSP, la manière dont ils ont été intégrés dans le dernier accord collectif conclu pour les catégories concernées pose problème, notamment quant à leur progression salariale et professionnelle. «Nous avons constaté que la façon dont ces travailleurs, anciennement d'Airmate, ont été intégrés dans cet accord est une discrimination», affirme Reeaz Chuttoo, président de la CTSP.

Selon lui, ces employés ont été considérés comme de nouveaux entrants lorsqu'ils ont rejoint Air Mauritius : leur expérience et leur ancienneté n'ont pas été prises en compte au moment du transfert. C'est précisément là que le bât blesse pour le syndicat, qui conteste une disposition prévoyant un gel de cinq ans avant que ces anciens employés d'Airmate puissent postuler pour une promotion.

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«On les a pris avec leur expérience, le salaire où ils étaient, et cela continue à partir de là», explique Reeaz Chuttoo, pour qui l'expérience reconnue lors du transfert doit aussi compter au moment des promotions.

Le dossier a été référé au ministère du Travail et la CTSP dit attendre une réponse. «Ces travailleurs ont leur temps de service et leur expérience qui sont reconnus, et on ne peut pas leur demander de ne pas faire une demande (NdlR : application) pour une promotion», soutient le syndicaliste.

Mais au-delà de ce cas précis, la CTSP entend rouvrir un dossier plus large : celui de l'intégration des employés de G-Assess et d'Airmate au sein d'Air Mauritius.

Une rencontre avec le CEO réclamée

Le syndicat affirme solliciter depuis plus de deux mois une rencontre avec le Chief Executive Officer d'Air Mauritius, André Viljoen, en vain jusqu'ici, aucune date n'ayant été fixée.

Pour Reeaz Chuttoo, cet entretien est indispensable pour aborder la question de l'égalité de traitement entre les différentes catégories de travailleurs opérant pour la compagnie. Il soutient que des salariés de G-Assess et d'Airmate accomplissent des tâches de même valeur que leurs collègues d'Air Mauritius, tout en bénéficiant de conditions salariales différentes.

La CTSP invoque notamment la section 26 de la législation du travail pour réclamer la fin de ce qu'elle qualifie de disparité salariale injustifiée. «Il faut mettre un terme à cette discrimination que des centaines de travailleurs ont subie pendant plus de dix ans. Et, une fois pour toutes, ils méritent d'être intégrés», affirme le président de la CTSP.

Face au silence de la direction, le syndicat prévient qu'il pourrait passer à l'action. «Si nous n'obtenons pas de date cette semaine, nous allons entamer des actions symboliques, à commencer par une manifestation devant le bâtiment d'Air Mauritius», annonce Reeaz Chuttoo.

La CTSP dit toutefois privilégier le dialogue et espère encore obtenir une rencontre avec la direction. «Nous avons été patients, et nous espérons que le management d'Air Mauritius comprend qu'enough is enough de ne pas nous accorder de réunion», lance le syndicaliste.

Pour l'heure, les revendications de la CTSP restent centrées sur deux axes : la reconnaissance effective de l'expérience et des droits professionnels des 167 anciens employés d'Airmate transférés à Air Mauritius, et une réflexion plus large sur l'intégration des travailleurs de G-Assess et d'Airmate.