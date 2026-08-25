Ile Maurice: Un élève de Grade 8 affirme avoir été agressé par son «Form teacher»

Un élève de 13 ans, scolarisé en Grade 8 dans un collège de Chemin-Grenier, aurait été agressé par son Form teacher, le lundi 24 août. Selon les informations recueillies auprès de la famille et de camarades de classe, le garçon aurait été frappé par l'enseignant pour ne pas avoir acheté un nouveau journal scolaire.

Lundi matin, d'après ses camarades de classe, l'enseignant aurait reproché à l'adolescent de ne pas avoir acheté son nouveau journal. Le jeune aurait alors expliqué qu'il comptait l'acheter plus tard, en précisant que la bibliothèque était fermée. Malgré cette explication, l'enseignant l'aurait frappé. Vers 9 h 30, la mère de l'élève aurait reçu un appel de l'établissement l'informant que son fils était malade et vomissait, lui demandant de venir le récupérer. Étant au travail, elle n'a pas pu se déplacer immédiatement. C'est finalement la grand-mère qui serait venue récupérer l'adolescent avant de l'emmener à l'hôpital.

Ce dernier n'aurait toutefois pas immédiatement raconté à sa famille ce qui s'était passé au collège. Ce n'est qu'après avoir quitté son travail que sa mère aurait appris les faits présumés en rencontrant un camarade de son fils. Selon elle, ce dernier aurait depuis du mal à dormir et serait très affecté par l'incident.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce mardi 25 août, face à son état qui ne s'améliore pas, la famille l'aurait de nouveau conduite à l'hôpital de Souillac. Une radiographie a été faite et un formulaire 58 a été délivré. La famille affirme que le jeune présente des douleurs et des traces de coups, notamment au niveau du dos. La mère a également entrepris des démarches auprès de la Private Secondary Education Authority afin de signaler l'affaire et d'obtenir davantage d'informations sur les procédures à suivre. Depuis cet incident présumé, l'adolescent aurait également peur de retourner au collège.

Contacté par nos soins afin d'obtenir sa version des faits et des précisions sur les circonstances de cet incident, l'établissement scolaire n'a pas encore répondu.

Une enquête devra désormais déterminer les circonstances exactes de cet incident.