Tunisie: Kairouan - 80.000 personnes au spectacle lumineux autour de la mosquée Okba Ibn Nafaâ

Environ 80.000 personnes ont assisté, lundi soir, au spectacle lumineux organisé aux abords de la mosquée Okba Ibn Nafaâ à Kairouan, selon le commissaire régional au tourisme, Mourad Alaouini.

Dans une déclaration aux médias, le responsable a indiqué que les deux journées promotionnelles organisées à Sousse et Monastir les 15 et 17 août ont contribué à renforcer l'attractivité touristique de Kairouan, notamment auprès des visiteurs algériens.

Cette dynamique s'est notamment traduite par une forte activité dans le secteur de l'hébergement. Le taux d'occupation des unités hôtelières de la région a atteint 100 % lundi, a précisé Mourad Alaouini.

La soirée n'a toutefois pas été épargnée par les conditions météorologiques, marquées notamment par des vents forts. Face à cette situation, une réunion d'urgence a été tenue en coordination avec les différentes parties intervenantes, notamment la Protection civile et l'équipe technique chargée des spectacles.

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Les mesures nécessaires ont été prises à l'issue de cette réunion afin d'assurer la sécurité du public et de permettre la poursuite des spectacles et des festivités.

Cette forte affluence vient ainsi confirmer l'intérêt suscité par les manifestations organisées à Kairouan et leur potentiel à soutenir l'activité touristique dans la région, notamment durant la saison estivale.