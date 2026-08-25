Tunisie: Jeux Méditerranéens Tarente-2026 - Mouna Béji décroche le bronze en tir de précision

La Tunisienne Mouna Béji a remporté la médaille de bronze du tir de précision (dames) en battant l'Italienne Sara Ferreira (43-40), en match de classement disputé mardi, dans le cadre du tournoi de pétanque des Jeux Méditerranéens de Tarente-2026.

Battue de justesse en demi-finale samedi par la Française Nelly Peyré (36-37), la Tunisienne a su rebondir pour monter sur le podium.

Elle sera également en lice, ce mardi, pour la médaille de bronze du double féminin en compagnie de Ahlem Haj Hassan.

Dans nos archives ATP 500 de Dubaï: Dougaz éliminé en huitièmes de finaleAvec cette médaille, la Tunisie porte son bilan à 9 médailles : 1 or, 2 argent et 6 bronze.

La médaille d'or est revenue à Firas Gatoussi en taekwondo (-80 kg), tandis que Khalil Jendoubi (-68 kg) et Wafa Masghouni (-67 kg) ont décroché l'argent. Les autres médailles de bronze ont été remportées par Chaima Toumi (-57 kg) en taekwondo, Farès Ferjani au sabre, Mohamed Yassine Ben Abbas sur 200 m dos, ainsi qu'Ahmed Jaouadi sur 400 m et 800 m nage libre.