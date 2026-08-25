Tunisie: Hôpital numérique - 120.000 examens à distance réalisés dans 26 hôpitaux

L'hôpital numérique a permis, au cours de la première année de lancement, de réaliser 120 mille examens d'imagerie à distance à travers 26 hôpitaux avec une couverture continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que 334 consultations médicales assurées par 22 compétences médicales à distance dans 7 spécialités englobant 17 gouvernorats, a annoncé le ministère de la santé.

Le ministère a salué, dans son communiqué, les résultats concrets enregistrés par l'hôpital numérique, révélant que les consultations à distance ont atteint un taux de satisfaction de 92 pc, avec seulement 5 pc des cas nécessitant une hospitalisation.

Il a indiqué que le suivi via la plateforme « Najda « , qui a été lancée le 12 août 2025 pour unifier le parcours de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et accélérer la coordination entre les services d'urgence et les équipes de cardiologie, a englobé plus de 4 mille cas d'AVC aigus.

Le premier cas de prise en charge à distance d'un AVC a eu lieu à partir de Médenine, avec une évaluation du patient par l'équipe spécialisée et le traitement thrombolytique en moins d'une heure.

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Dans nos archives Palais de Carthage: Actions présidentielles pour élargir la coopération internationaleLe ministère a souligné que les efforts se poursuivent pour élargir le réseau, rapprocher les spécialités, réduire les déplacements, diminuer les délais d'attente et alléger la pression sur les hôpitaux publics, tout en accélérant les interventions dans les cas d'urgence.

Il a précisé que l'hôpital numérique qui est un projet national, constitue l'un des principaux piliers du processus de réforme du système de santé, grâce aux services de santé numérique de haute qualité, utilisant des technologies modernes pour garantir l'accès à la santé pour tous, quelle que soit la distance, affirmant que l'hôpital numérique soutient l'hôpital public dans toutes les régions et gouvernorats.

A noter que le projet de l'hôpital numérique (ou virtuel) en Tunisie a été officiellement lancé le 23 août 2025, avec le démarrage de ses premiers services de télémédecine à partir de l'hôpital régional de Tabarka, offrant des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.