Afrique: Visas Schengen - Le pays affiche un taux de refus de 19,6% en 2025

Les consulats des pays de l'espace Schengen implantés en Tunisie ont enregistré 188.579 demandes de visas de court séjour en 2025, selon les dernières statistiques de la Commission européenne. Parmi ces demandes, 149.805 visas uniformes ont été délivrés, tandis que 36.673 demandes n'ont pas abouti, soit un taux de refus de 19,6%.

Ces chiffres placent la Tunisie parmi les principaux pays d'Afrique du Nord en matière de demandes de visas Schengen. À l'échelle mondiale, le taux de refus s'est établi à 14,6% en 2025, alors que les consulats des pays de l'espace Schengen ont reçu au total 12,2 millions de demandes et délivré plus de 10,26 millions de visas.

La Tunisie se situe ainsi au 15e rang mondial en nombre de demandes déposées auprès des consulats, loin derrière le Maroc, mais devant plusieurs autres pays de la région. Sur les 149.805 visas délivrés en Tunisie, 78.750 étaient des visas à entrées multiples, soit une proportion de 52,6%.

La comparaison avec les deux principaux voisins maghrébins fait apparaître des écarts significatifs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au Maroc, les consulats Schengen ont enregistré 619.827 demandes en 2025, soit plus de trois fois le volume enregistré en Tunisie. Ils ont délivré 480.354 visas, tandis que 114.320 demandes ont été refusées, pour un taux de refus de 19,2%. Le Maroc affiche donc un taux de rejet légèrement inférieur à celui enregistré en Tunisie.

L'écart est beaucoup plus marqué avec l'Algérie. Les consulats Schengen dans ce pays ont reçu 444.577 demandes en 2025 et délivré 302.181 visas. Le nombre de demandes non satisfaites s'est élevé à 137.860, correspondant à un taux de refus de 31,3%.

Autrement dit, malgré un volume de demandes nettement supérieur, le Maroc affiche un taux de refus comparable à celui de la Tunisie, tandis que l'Algérie connaît un niveau de rejet sensiblement plus élevé.

La proportion de visas à entrées multiples constitue également un autre indicateur de comparaison. Elle atteint 55,2% au Maroc, contre 52,6% en Tunisie et 36% en Algérie.

Dans nos archives Italie-Plus de 8000 visas accordés aux tunisiens en 2024La Libye affiche un taux de refus inférieur

Les données européennes permettent également de situer la Tunisie par rapport à la Libye, où 43.701 demandes ont été enregistrées en 2025. Les consulats y ont délivré 36.356 visas, avec 6.821 demandes non satisfaites, soit un taux de refus de 15,6%, inférieur à celui de la Tunisie.

Au-delà des écarts entre les pays, la Commission européenne souligne que la demande mondiale de visas Schengen a progressé en 2025, tout en restant inférieure aux niveaux enregistrés avant la pandémie. Le taux mondial de refus a, lui, légèrement diminué, passant de 14,8% en 2024 à 14,6% en 2025.