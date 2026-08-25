Tunisie: Galiton - Un phare tunisien centenaire tourné vers l'énergie solaire

Perché sur un îlot rocheux de l'archipel de La Galite, au nord-ouest de la Tunisie, le phare du Galiton continue de guider les navigateurs en Méditerranée plus d'un siècle après sa mise en service. Situé à une altitude de 168 mètres au-dessus du niveau de la mer, il figure parmi les ouvrages de signalisation maritime les plus remarquables de la région.

D'une hauteur de seulement 14 mètres, la tour bénéficie de la position élevée de l'îlot, situé au sud-ouest de l'île principale de La Galite, au large de Cap Serrat. Son signal lumineux, composé de quatre éclats blancs toutes les vingt secondes, est destiné à assurer la sécurité de la navigation dans cette partie de la Méditerranée.

Selon un reportage publié par ANSAmed, l'histoire du phare remonte à la deuxième moitié du XIXe siècle, période durant laquelle l'installation de dispositifs de signalisation maritime était envisagée afin de sécuriser davantage les routes maritimes longeant les côtes tunisiennes. Sa construction a finalement été réalisée entre 1914 et 1919, alors que les sources techniques divergent sur sa date exacte de mise en service, certaines mentionnant 1919 et d'autres 1920.

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L'implantation du phare sur un îlot particulièrement escarpé a longtemps constitué un défi pour les équipes chargées de son entretien. Des escaliers ont notamment été aménagés dans la roche sur différents versants afin de faciliter le débarquement du personnel, des vivres, du matériel et du carburant, en fonction des conditions météorologiques et de l'état de la mer.

Le fonctionnement du phare reposait initialement sur des générateurs alimentés au diesel, ce qui nécessitait l'acheminement régulier du carburant vers l'îlot. Cette situation a évolué au milieu des années 1990 avec la conversion de l'installation à l'énergie solaire, grâce à des panneaux photovoltaïques et des batteries permettant d'assurer son autonomie énergétique.

Le Galiton s'inscrit dans un patrimoine maritime tunisien comprenant une vingtaine de phares historiques, construits principalement entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle.

Si le phare de Cap Serrat possède le plan focal le plus élevé de Tunisie, à 199 mètres au-dessus de la mer, le Galiton conserve une particularité : il est implanté au sommet d'un îlot isolé et uniquement accessible par voie maritime. Une position qui en fait à la fois un ouvrage essentiel à la navigation et un élément singulier du patrimoine maritime tunisien.

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