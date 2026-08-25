Tunisie: Mouled - Le ministre du Tourisme s'informe de l'activité touristique et artisanale à Kairouan

25 Août 2026
La Presse (Tunis)

À l'occasion de la célébration du Mouled à Kairouan, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a effectué une visite dans plusieurs espaces et projets liés aux secteurs du tourisme et de l'artisanat dans la région.

Cette visite intervient en marge de la présence du ministre à Kairouan pour présider la cérémonie officielle et suivre les festivités organisées à l'occasion du Mouled.

Sofiane Tekaya a notamment visité l'exposition d'artisanat organisée au complexe culturel de Kairouan, à l'initiative de l'Office national de l'artisanat, avec la participation de plusieurs artisanes venues de différents gouvernorats.

Le ministre s'est entretenu avec plusieurs exposants et a pris connaissance de leurs préoccupations ainsi que des difficultés rencontrées par les professionnels du secteur.

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Il a également effectué une visite dans plusieurs projets d'hébergement chez l'habitant, dont le projet "Dar koureich", situé dans la médina de Kairouan, afin de s'informer de son activité.

Le ministre a, par ailleurs, visité le projet "Dar Lalla Habiba", actuellement en phase de préparation de son dossier technique.

Sofiane Tekaya et la délégation l'accompagnant ont également suivi plusieurs activités touristiques et spectacles festifs organisés dans le cadre des célébrations du Mouled aux abords de la mosquée Okba Ibn Nafaâ et sur la place Ouled Farhane.

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