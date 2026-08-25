Tunisie: Canicule - Jusqu'à 48°C attendus, le ministère de l'Agriculture appelle à la prudence

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé, dans un communiqué publié, mardi, l'ensemble des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs à faire preuve de vigilance et à prendre les précautions nécessaires afin d'atténuer les effets de la vague de chaleur sur les cultures et le cheptel.

Cet appel intervient suite à la publication d'un bulletin, par l'Institut National de la Météorologie (INM), faisant état de la hausse des températures, durant les journées à venir, lesquelles (temperatures) devront dépasser largement les moyennes de la période (+2 à +11 degrés), avec des maximales qui se situeront entre 42 et 48 degrés.

Le ministère a recommandé, dans ce cadre, d'éviter de laisser les animaux en plein soleil, de les placer dans des zones ombragées et bien aérées et de leur fournir de l'eau potable.

Il a proposé, aussi, d'éviter le transport, les déplacements et les rassemblements de bétail en période de canicule et d'assurer une exploitation rationnelle des ressources en eau, en privilégiant les périodes plus fraîches pour l'irrigation.

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Le département de l'Agriculture a préconisé, aussi, de surveiller les cultures et les arbres fruitiers, en particulier dans les zones les plus exposées aux fortes chaleurs, et de prendre les mesures préventives nécessaires.

Il a réitéré, ainsi, l'impératif d'éviter de déclencher des incendies ou de se livrer à toute activité susceptible de provoquer des incendies, notamment dans les zones forestières, les pâturages et les terres agricoles arides.

En ce qui concerne les pêcheurs, ils sont invités à suivre les prévisions météorologiques et à respecter les recommandations des services météorologiques et de sécurité maritime.