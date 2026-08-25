Tunisie: Canicule - Jusqu'à 48°C attendus, le ministère de l'Agriculture appelle à la prudence

25 Août 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé, dans un communiqué publié, mardi, l'ensemble des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs à faire preuve de vigilance et à prendre les précautions nécessaires afin d'atténuer les effets de la vague de chaleur sur les cultures et le cheptel.

Cet appel intervient suite à la publication d'un bulletin, par l'Institut National de la Météorologie (INM), faisant état de la hausse des températures, durant les journées à venir, lesquelles (temperatures) devront dépasser largement les moyennes de la période (+2 à +11 degrés), avec des maximales qui se situeront entre 42 et 48 degrés.

Le ministère a recommandé, dans ce cadre, d'éviter de laisser les animaux en plein soleil, de les placer dans des zones ombragées et bien aérées et de leur fournir de l'eau potable.

Il a proposé, aussi, d'éviter le transport, les déplacements et les rassemblements de bétail en période de canicule et d'assurer une exploitation rationnelle des ressources en eau, en privilégiant les périodes plus fraîches pour l'irrigation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le département de l'Agriculture a préconisé, aussi, de surveiller les cultures et les arbres fruitiers, en particulier dans les zones les plus exposées aux fortes chaleurs, et de prendre les mesures préventives nécessaires.

Il a réitéré, ainsi, l'impératif d'éviter de déclencher des incendies ou de se livrer à toute activité susceptible de provoquer des incendies, notamment dans les zones forestières, les pâturages et les terres agricoles arides.

En ce qui concerne les pêcheurs, ils sont invités à suivre les prévisions météorologiques et à respecter les recommandations des services météorologiques et de sécurité maritime.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.