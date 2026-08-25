Congo-Kinshasa: SAFRIMEX signe un contrat pour doter Lusambo de ses premières routes asphaltées

La ville de Lusambo, chef-lieu de la province du Sankuru, s'apprête à franchir une étape importante dans la modernisation de ses infrastructures. Un contrat a été signé vendredi 21 aout 2026 par le gouvernement provincial et l'entreprise SAFRIMEX pour l'asphaltage de 50 kilomètres de routes urbaines et la réhabilitation de l'aéroport de Lusambo.

Pour de nombreux habitants, cette initiative pourrait améliorer la mobilité des personnes et des biens, tout en contribuant au désenclavement de la province. Accueilli avec enthousiasme par la population locale, ce projet suscite de grands espoirs quant au développement économique et social du Sankuru.

Dans une première phase, SAFRIMEX va moderniser 50 kilomètres de voirie urbaine à Lusambo. Ces routes recevront l'asphalte pour la toute première fois.

Les habitants évoquent déjà les avenues Mobutu, Lubefu ou encore Kole, qui mène vers le bac de traversée, comme des priorités attendues depuis des années.

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SAFRIMEX n'en est pas à son premier chantier. À Mbuji-Mayi (Kasai-Central), l'entreprise a déjà modernisé plusieurs axes urbains, en commençant par les ouvrages d'assainissement, les collecteurs d'eau, la réhabilitation des chaussées, le marquage au sol et l'éclairage public.

Après Lusambo, une deuxième phase est prévue : la construction et la modernisation de l'aéroport local, ainsi que la réhabilitation des routes reliant Lubefu à Tshumbe, Katako-Kombe et Lodja.

Pour les habitants du Sankuru, ce projet arrive à point nommé. La province est riche en riz, huile de palme, arachides, coco, niébé et poissons, mais aussi en gisements de diamant et d'or. Elle voit dans ces infrastructures modernes un véritable levier de décollage économique. Elles devraient faciliter la circulation des biens et des personnes et renforcer le potentiel commercial de la région.