Congo-Kinshasa: Le ministre des ITPR inspecte les chantiers de la RN1 entre Muanda et Kinshasa

Le ministre des Infrastructures et travaux publics, John Banza Lunda, a entamé dimanche 23 août 2026 une tournée d'inspection des principaux chantiers situés le long de la Route nationale numéro 1 (RN1), sur l'axe reliant Muanda à Kinshasa.

Baptisée « caravane des infrastructures », cette mission vise à évaluer l'état d'avancement de plusieurs projets routiers et d'ouvrages d'art dans cette partie du Kongo-Central, selon le ministère.

Un mur de protection contre l'érosion côtière

À Muanda, le ministre a inspecté les travaux engagés pour lutter contre l'érosion côtière provoquée par l'océan Atlantique. Financés par la Société de péage du Congo (SOPECO), ces travaux ont déjà permis de construire un mur de protection de 1 400 mètres de long.

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L'ouvrage est renforcé par des palplanches métalliques et des enrochements destinés à limiter l'impact des vagues sur le littoral.

La délégation s'est également rendue sur le site du futur port en eaux profondes de Banana. Selon les informations communiquées lors de la visite, le premier quai pourra accueillir simultanément deux gros navires ou quatre bateaux de taille moyenne. Sa mise en service est annoncée dans les prochains mois.

La tournée s'est poursuivie sur l'axe Moanda-Yema, long de 23 kilomètres. Rouverte jusqu'à la frontière angolaise par la société Vaste Réseau de Services au Congo (VRSC), cette route doit désormais faire l'objet de travaux de revêtement et d'assainissement.

Suivre les travaux sur l'ensemble de la RN1

Pour le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT), Nico Nzau Nzau, cette inspection permet de suivre l'exécution des différents projets tout au long de la RN1.