Cote d'Ivoire: Concours administratifs 2026/Epreuves écrites d'admission des 11 et 12 juillet - Les résultats disponibles

Les résultats des candidats aux concours administratifs, session 2026, ayant pris part aux épreuves écrites d'admission les samedi 11 et dimanche 12 juillet 2026, ont été mis en ligne le vendredi 21 août 2026, après délibération du jury.

Cette information a été donnée par le directeur de cabinet du ministère d'État, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Ouloboté Bibi Grace, dans un communiqué en date du mercredi 19 août 2026.

Ces résultats peuvent être consultés sur le site du ministère : www.fonctionpublique.gouv.ci. Par ailleurs, les réclamations portant sur lesdits résultats sont recevables auprès du Centre de relation usager-client (Cruc-Mfpma), sur le site www.logirec.ci, durant la période allant du samedi 22 août au dimanche 20 septembre 2026.

« Passé ce délai, aucune réclamation ne sera recevable », prévient le directeur de cabinet du ministère d'État, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration.

À noter que ces réclamations portent sur les erreurs de numéro, l'orthographe des noms, le total des points et le non-report des notes sur le relevé.