Sénégal: Maouloud 2026 - Dakar Dem Dikk mobilise 300 bus et plus de 520 rotations vers Tivaouane et Kaolack

La société nationale de transport public Dakar Dem Dikk (DDD) a mobilisé 300 autobus pour assurer le déplacement des fidèles vers Tivaouane et Kaolack, à l'occasion du Maouloud 2026, avec plus de 520 rotations effectuées depuis le début du Bourde, le 14 août, a indiqué lundi sa directrice de l'exploitation, Aminata Fall Sarr.

Le dispositif, déployé depuis quatre sites à Dakar - la gare de Colobane, l'Arène nationale de Pikine, le stade Ngalandou Diouf de Rufisque et l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff -, a déjà permis de transporter près de 20.000 pèlerins, selon Mme Sarr, qui s'exprimait lundi.

À 24 heures de la célébration du Maouloud, les rotations se poursuivent jusqu'à mardi à midi. Les tarifs sont maintenus à 2.500 francs CFA pour Tivaouane et 4.000 francs CFA pour Kaolack. La vente des tickets s'effectue directement sur les sites de départ, avec une limitation du nombre de bagages par voyageur.

Les forces de défense et de sécurité assurent l'organisation des files d'attente et la fluidité des opérations au niveau des différents sites.

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Le dispositif sera également maintenu pour le retour des pèlerins à Dakar.

À Tivaouane, les départs s'effectueront à partir du site de Serigne Mansour Sy Djamil, en face du mausolée de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. À Kaolack, ils sont prévus en face du lycée Valdiodio Ndiaye.

Les retours débuteront mercredi 26 août à partir de 5 heures du matin, a précisé la directrice de l'exploitation.