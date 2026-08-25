Sénégal: Assainissement à Tivaouane - Des anciennes victimes des inondations témoignent

El Malick Ndiaye, habitant de Keur Khaly « Il y a une meilleure mobilité des habitants durant cet hivernage grâce aux ouvrages d'assainissement »

Dans le quartier de Keur Khaly de Tivaouane, El Malick Ndiaye faisait partie des jeunes qui n'attendaient pas tout de l'Etat. Lui et ses camarades participaient à l'évacuation des eaux et apportaient assistance aux sinistrés. Ce 18 août 2026, on l'a croisé à hauteur de la grande place du village : près de la mosquée. Il vaquait à ses occupations. « Actuellement, nous passons là où il était impossible de traverser sans patauger.

Tivaouane est en chantier avec le projet d'assainissement. Mais déjà, nous avons noté, qu'il y a moins dégâts dus aux inondations », affirme El Malick Ndiaye. Au bas mot, ce projet d'assainissement des eaux pluviales de Tivaouane exécuté par l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) impactera plus de 85.000 personnes à Tivaouane.

Isseu Diop, ancienne victime des inondations du quartier Keur Khaly de Tivaouane « Nous mesurons déjà l'impact des ouvrages d'assainissement même si... »

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La dame, Isseur Diop est un témoin des inondations dans la cité religieuse de Tivaouane. Depuis des années, elle comme ses voisins ont vécu des moments mémorables. Et, lorsque sa mémoire part à la recherche de bois mort, elle ramène ce fagot : « Il y a une année où mes parents venus de Ngaye pour le Gamou étaient obligés de repartir tellement notre maison était inaccessible. Il fallait des charrettes pour se déplacer après la pluie. En 2026, ce que nous avons jusqu'ici, nous rassure », renchérit la dame isseu Diop.

Khalifa Seck, notable au quartier Keur Khaly de Tivaouane « C'était le calvaire après la pluie. Cette année jusqu'ici, nous n'avons pas encore eu de problèmes »

Dans le quartier de Keur Khaly, les anciennes victimes d'inondations ont pris la parole. Longtemps associé aux inondations, ce quartier de Tivaouane où le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Diène avait lancé le projet d'assainissement des eaux pluviales croient qu'elles ne vivront plus les conséquences des inondations comme auparavant.

« Lorsqu'il pleuvait, les plus âgées avaient une mobilité réduite à cause des eaux. Cette année, nous avons reçu plusieurs pluies et la devanture de la mosquée n'est pas inondée », a témoigné Khalifa Seck. Ce projet d'assainissement des eaux pluviales de Tivaouane exécuté par l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) impactera des milliers de personnes dans la cité religieuse.