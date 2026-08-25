Sénégal: Gamou 2026 - Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine place la cérémonie officielle sous le signe de l'unité

La cérémonie officielle du Gamou 2026 s'est tenue à Tivaouane en présence des représentants de l'État, de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy, des familles religieuses, du corps diplomatique et de délégations venues du Sénégal et de la diaspora.

Président de la Cellule Zawiya Tidiane et responsable de l'animation scientifique et de la communication du Gamou, Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine a prononcé le discours d'ouverture. Il a notamment présenté le Mawlid comme un moment de spiritualité, d'éducation et d'interpellation.

« Le Mawlid n'est pas seulement le souvenir de la naissance du Prophète. Il constitue une véritable école de vie », a-t-il déclaré, appelant à traduire les enseignements prophétiques dans les comportements individuels et collectifs, notamment à travers la paix, la justice, la solidarité et la cohésion sociale.

Cette orientation rejoint le thème de cette édition : « Ensemble, penser et agir par le verbe de l'unicité (Tawhid) ». Pour Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine, ce thème doit contribuer à renforcer l'unité et la fraternité au sein de la communauté.

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Un Gamou à dimension internationale

L'orateur a également salué la présence des délégations étrangères, notamment celle du Maroc, ainsi que celles venues de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Il a souligné la profondeur des relations entre le Sénégal et le Maroc, nourries notamment par l'héritage de la Tijaniyya.

La cérémonie a aussi été l'occasion de formuler des prières pour le khalife général des Tidianes, les autorités du pays et la paix au Sénégal. Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine a enfin rendu hommage à El Hadj Abdoul Aziz Mbaye Mame Fama, disparu depuis le dernier Gamou.

À travers cette cérémonie, Tivaouane a réaffirmé la dimension spirituelle, rassembleuse et nationale du Gamou, rendez-vous majeur de la communauté tidiane et de la vie religieuse sénégalaise.