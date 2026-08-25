Congo-Kinshasa: Inauguration de Maple Bear Canadian School of Kinshasa - 'Ouvrir une école, c'est fermer une prison'

C'était une matinée de samedi merveilleuse, le 22 août 2026. Maple Bear Canadian School a été inaugurée, dans la commune de Barumbu à Kinshasa, par le ministre provincial en charge de l'Education, Formation professionnelle, Citoyenneté, Genre et Famille, Thierry Kabuya Tshitenga. C'est une première en République démocratique du Congo. Plusieurs membres de la communauté indienne ayant choisi la RDC comme seconde patrie avaient rehaussé de leur présence la cérémonie inaugurale de cette magnifique école bilingue (français-anglais), une infrastructure moderne, organisée par le couple Khoja, Abbas et Nilam.

Après l'exécution de l'hymne national de la RD Congo et celui du Canada, l'assistance a suivi, avec attention, trois interventions. D'abord, celle de la Directrice de Maple Bear Canadian School of Kinshasa, madame Nilam Khoja. « Investir dans l'éducation de la petite enfance de haute qualité reste le levier le plus puissant pour bâtir un avenir prospère et ouvert sur le monde [...] Aujourd'hui notre établissement rejoint un réseau mondial de plus de 500 écoles, actif dans plus de 40 pays et qui forme plus de 70.000 élèves à travers le monde », a-t-elle déclaré.

Nilam Khoja a, par ailleurs, expliqué le choix porté sur le Canada. Selon cette directrice, le système éducatif canadien se classe systématiquement au tout premier rang des pays anglophones dans l'évaluation mondiale. Maple Bear Canadian School of Kinshasa démarre cette rentrée scolaire 2026-2027 avec l'école maternelle. Elle envisage une extension progressive vers un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire. C'est cela leur plan stratégique, a-t-elle souligné.

L'épouse du fondateur de cet établissement scolaire, Abbas Khoja, a remercié les parents pour la confiance pour leur avoir confié ce qu'ils ont de plus chers, c'est-à-dire les enfants. Avant de clore son propos, elle a pris l'engagement d'offrir à ces enfants un environnement sécurisé, attrayant et stimulant où ils découvriront la joie d'apprendre tout au long de leur vie. « Ce bâtiment de deux niveaux est fait de béton et de fer, mais il est rempli par des rêves, des ambitions et le potentiel infini de nos enfants », a conclu Nilam Khoja.

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Immédiatement après cette allocution applaudie frénétiquement par le public, monsieur Simon Seyoum, secrétaire des relations politiques et économiques de l'ambassade du Canada en RDC. Par souci de conformité au bilinguisme canadien, ce diplomate s'est exprimé en anglais après le discours en français prononcé par la directrice de Maple Bear Canadian School of Kinshasa, la toute première en République démocratique du Congo.

Le troisième et dernier intervenant, le ministre provincial de l'Education, Thierry Kabuya Tshitenga, s'est dit très content et heureux de voir naître cette école sous son mandat dans la capitale congolaise. Il a également adressé ses remerciements aux initiateurs, Abbas et Nilam Khoja, ainsi qu'à l'ambassade du Canada. Pour lui, c'est un honneur et un plaisir de voir des partenaires qui viennent de l'extérieur pour investir dans le secteur de l'éducation.

Cet avocat de profession et fils d'enseignante a attiré l'attention de l'assistance sur cet aspect des choses : « Chaque fois qu'on ouvre une école, c'est une prison qui est fermée ». « Parce qu'à l'école, a-t-il poursuivi, on apprend à nos enfants à devenir des hommes et femmes qui seront responsables dans la société, on leur apprend à permettre à la communauté (société) à aller de l'avant, on permet à nos enfants de devenir des dirigeants la société ». Il a exhorté les enseignants à apprendre aux enfants avec amour.

Après cette brève allocution, ce membre du gouvernement provincial Bumba a procédé à la coupure du ruban symbolique aux côtés du couple Khoja et du représentant de l'ambassade du Canada en RDC. Une visite guidée a conduit les convives du rez-de-chaussée aux deux niveaux de ce bâtiment somptueux et imposant situé au numéro 36B de l'avenue Syndicat au croisement Itaga dans la commune de Barumbu.

Le réseau mondial Maple Bear récolte un franc succès dans le monde depuis deux décennies. Il utilise une méthodologie canadienne axée sur l'apprentissage par le jeu et l'investigation afin de favoriser le développement global de l'enfant et compte 150 formateurs canadiens qui dispensent des formations aux enseignants et au personnel scolaire du monde entier. Chaque école (plus de 500) fait l'objet d'un audit annuel d'assurance qualité.

« Ouvrir une école, c'est fermer une prison », dixit le ministre provincial Kabuya. Maple Bear Canadian School est une pure merveille pour les enfants.