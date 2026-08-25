Congo-Kinshasa: Coupe de la Reine de Saba - Joseph Mukungubila organise un match de football féminin à Kisaala

Un événement sportif s'est tenu à Kisaala ce vendredi 21 aout 2026, la Coupe de la Reine du Sabbat, opposant deux équipes féminines locales, FC Nyuki et FC Tambo. Dès le coup d'envoi donné par sa majesté Mukungubila, les joueuses se sont livrées à un combat acharné, multipliant les tentatives de marquage. La première période s'est soldée par un score nul et vierge (0-0), sous le regard du Roi Divin, entouré de ses reines, princes, princesses et membres de son cabinet.

Devant une foule enthousiaste venue soutenir leurs équipes, la rencontre s'est finalement départagée par une séance de tirs au but. Après une série de sélections éprouvantes, c'est l'équipe de FC Tambo qui a remporté la Coupe de la Reine du Saba.

À l'issue du match, les deux équipes ont reçu des médailles de mérite des mains du Roi Divin, avant que la coupe ne soit remise à l'équipe victorieuse.

Une prime de 700 000 FC a été attribuée à l'équipe gagnante, tandis que la deuxième formation a reçu 300 000 FC.À travers ces initiatives sportives et culturelles, se manifeste la volonté et l'amour de Sa Majesté Joseph Mukungubila Mutombo pour les habitants de Kisaala.