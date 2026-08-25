Congo-Kinshasa: RCET-CPS - Jean-Pierre Lisanga Bonganga tire à boulets rouges sur l'opposition

Dans une déclaration politique rendue publique ce samedi 22 août 2026 à Kinshasa, le Rassemblement des Compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le Changement et le Progrès Social (RCET-CPS), sous la houlette de son Coordonnateur Jean-Pierre Lisanga Bonganga, a dressé un réquisitoire sans concession contre la plateforme d'opposition C64, dénoncée comme une « troupe d'acteurs » engagée dans un « théâtre d'ombres » d'inspiration insurrectionnelle. Accusant ce regroupement de jouer le jeu du mouvement terroriste AFC/M23 et de servir de cheval de Troie aux intérêts rwandais, le RCET-CPS démonte point par point ce qu'il qualifie de surenchère politique et de mises en scène grossières destinées à créer le chaos. Réaffirmant que le pouvoir ne s'acquiert pas par la force des armes en démocratie, Lisanga Bonganga et ses troupes confirment la tenue de la grande « Marche de la Liberté » pour le 18 septembre 2026, afin de réaffirmer le soutien inébranlable du peuple au Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux institutions républicaines et à la loi Ngondankoy sur le référendum.

Rassemblement des Compagnons d'Etienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social « RCET - CPS »

Déclaration politique du samedi 22 août 2026

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Toujours promptes à accomplir leur devoir citoyen, les Compagnons d'Étienne TSHISEKEDI pour le Changement et le Progrès social tiennent, une fois de plus, à informer l'opinion sur l'actualité politique de notre cher et beau pays, la RDC, et déclarent ce qui suit :

En se penchant sur la conduite et les agissements de la « C64 », le RCET-CPS invite le Peuple Congolais à constater avec lui le comportement ubuesque et puéril de cette dernière. En effet, la « C64 » apparaît aujourd'hui comme un moulin à vent qui tourne à vide. Ce mouvement politique navigue à vue, tel un bateau ivre, tanguant sans boussole ni commandant de bord, voguant dangereusement à contre-courant.

Si la C64 est, comme elle le prétend, un mouvement politique sérieux, comment peut-elle expliquer qu'en l'espace de deux mois elle programme des actions aussi désarticulées les unes que les autres ?

Tenez :

Avant-hier, elle s'est proposée de porter plainte à la Cour Constitutionnelle contre le Président de la République pour haute trahison sans qu'aucune raison ne le justifie ;

Hier, c'est une marche qu'elle projetait jusqu'au Palais de la Nation pour réclamer, sans motivation justifiée, la démission du Chef de l'État, sans jamais la réaliser ;

Aujourd'hui, c'est une énième marche qu'elle prétend organiser jusqu'au Palais du Peuple pour le 15 septembre 2026, tout en sachant pertinemment qu'à cette date aura lieu la rentrée parlementaire et que le Palais du Peuple ne sera pas accessible ;

Le soir du même jour, la « C64 » annonce des actions de grande envergure tant à Kinshasa qu'en provinces, sans en spécifier ni la raison, ni le contenu, ni la nature, tout en sachant parfaitement qu'elle n'en a pas la capacité ;

Est-il nécessaire de rappeler ici que pour crédibiliser la pseudo-marche qu'elle a tenté d'organiser le 22 juillet dernier, les membres de la « C64 » ont créé des morts d'hommes fictives, inventé de fausses blessures qui n'étaient que du maquillage à la couleur rouge de ketchup ou au sang d'animaux ?

Enfin, il est difficile de croire en une « C64 » qui, à deux jours de la tenue d'une action politique programmée, voit certains de ses cadres quitter en catimini le pays pour l'étranger, à partir d'où ils font des déclarations intempestives qui contrarient un grand nombre de leurs propres membres...

On pourrait continuer longuement la série des contradictions et la litanie de maladresses aussi ridicules que risibles, par lesquelles la « C64 » ne cesse d'amuser la galerie.

En tout état de cause, le RCET-CPS invite le peuple congolais à constater avec lui que la C64 n'est qu'une troupe d'acteurs ayant réduit la politique à une comédie de cirque dans laquelle ses membres sont à la fois acteurs, metteurs en scène et spectateurs.

Elle se réduit elle-même à une vanité sans perspective ni projet.

Il ne lui reste plus qu'à demeurer un mouvement insurrectionnel, tête de pont de l'AFC/M23 à la solde du Rwanda et cheval de Troie dans son propre pays. La seule motivation du combat politique de la « C64 » c'est la haine en la personne du Chef de l'État et la défense des intérêts du Rwanda à partir du moment où elle exige la présence de KABILA et NAANGA au dialogue.

Quant à nous, Compagnons d'Étienne Tshisekedi, nous confirmons la tenue de « La Marche de la Liberté » annoncée pour le 18 septembre 2026, en soutien à la vision et aux actions du Chef de l'État, en soutien à la loi Ngondankoy sur le référendum ainsi qu'aux Institutions légalement établies.