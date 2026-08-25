Gabon: Haut-Ogooué - Élodie Diane Fouefoué Sandjoh à l'écoute des populations pour son compte rendu parlementaire

La Sénatrice et vice-présidente du Sénat, Élodie Diane Fouefoué épouse Sandjoh, a effectué la semaine dernière, une rencontre avec les populations du Haut-Ogooué dans le cadre de son compte rendu parlementaire. Une démarche placée sous le signe de la proximité, de l'écoute et du dialogue.

Face à des populations venues nombreuses, la sénatrice a choisi de privilégier un échange direct avec ses compatriotes. Une rencontre à l'allure familiale et conviviale, destinée à mieux expliquer le fonctionnement de l'institution parlementaire et le rôle des sénateurs.

Au cours de cette rencontre, Élodie Diane Fouefoué Sandjoh a notamment présenté les missions dévolues au sénateur, tout en revenant sur plusieurs textes examinés et ratifiés par le Parlement. Elle a également apporté des éclaircissements sur le discours du président de la République prononcé devant les parlementaires.

« Une fierté d'avoir accompli ce devoir »

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À l'issue de cette première expérience, la vice-présidente du Sénat s'est dite satisfaite de la démarche et de la qualité des échanges avec les populations.

« Je sors de cette première expérience très satisfaite. C'est une fierté pour moi d'avoir accompli ce devoir pour notre pays », a-t-elle déclaré.

Au-delà de la présentation de l'activité parlementaire, cette initiative a également permis à la sénatrice d'être à l'écoute des préoccupations des populations et de maintenir un contact direct avec elles.

Rapprocher les parlementaires des populations

Le compte rendu parlementaire constitue un exercice important de proximité entre les élus et les citoyens. Il permet aux parlementaires de revenir auprès des populations sur les travaux menés au sein des institutions, les débats, les textes examinés ainsi que les différents votes intervenus au cours des sessions.

À travers cette démarche, Élodie Diane Fouefoué Sandjoh entend ainsi inscrire son action parlementaire dans une dynamique de proximité, d'écoute et d'information, au service des populations du Haut-Ogooué et, plus largement, du Gabon.