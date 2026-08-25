Ethiopie: Les responsables africains de la santé saluent les réformes sanitaires menées par le pays

Addis Ababa — Les responsables africains du secteur de la santé ont salué les réformes sanitaires menées par l'Éthiopie, citant ses partenariats public-privé, sa production pharmaceutique et ses capacités croissantes en matière de soins de santé comme des exemples à suivre pour l'Afrique.

Dans des entretiens exclusifs accordés à l'ENA, le Dr Danny Mutembe, vice-président de la Fédération rwandaise des soins de santé, a déclaré que l'Éthiopie faisait preuve d'un engagement fort en faveur de l'amélioration des soins de santé grâce à la coopération entre le gouvernement et le secteur privé.

« Ce qui est vraiment essentiel, c'est de voir comment les acteurs privés sont soutenus dans la prestation des soins de santé », a déclaré M. Mutembe, qualifiant ce partenariat de « primordial » pour renforcer le système de santé.

Il a ajouté que les progrès de l'Éthiopie, notamment le développement de ses établissements de santé et de ses capacités réglementaires, constituent des enseignements pour les autres pays africains, citant l'Autorité éthiopienne des aliments et des médicaments comme un exemple à suivre.

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M. Mutembe a également indiqué que les capacités médicales croissantes de l'Éthiopie pourraient contribuer à réduire la dépendance de l'Afrique vis-à-vis des traitements dispensés hors du continent.

« Au sein du continent, nous pouvons réellement apprendre les uns des autres », a-t-il déclaré, appelant à une coopération renforcée entre les hôpitaux, les laboratoires pharmaceutiques et les autres acteurs du secteur de la santé afin d'élargir l'accès aux traitements en Afrique et de réduire le coût des voyages médicaux.

Il a en outre exhorté les pays africains à renforcer leur coopération en matière de santé et à développer une plus grande autonomie, affirmant que la pandémie de COVID-19 avait mis en évidence les risques liés à la dépendance vis-à-vis des systèmes extérieurs.

« Aujourd'hui, nous sommes confrontés à Ebola dans l'est de la RDC. Demain, nous serons confrontés à une autre pandémie ou épidémie », a déclaré M. Mutembe, appelant à une collaboration public-privé plus étroite à l'échelle du continent.

Le Dr Emmanuel Galla Lado, représentant le secteur privé de la santé du Soudan du Sud, a qualifié de « incroyables » les progrès réalisés par l'Éthiopie dans le domaine de la santé et a déclaré que le pays avançait à grands pas.

« La force, la résilience et l'énergie », a répondu M. Galla Lado lorsqu'on lui a demandé ce que les autres pays africains pouvaient apprendre de l'Éthiopie. « Nous avons beaucoup à faire pour rattraper l'Éthiopie. »

Il a également souligné les progrès de l'Éthiopie dans la fabrication pharmaceutique, affirmant que ses capacités croissantes pourraient profiter aux pays voisins et contribuer à réduire la contrainte que représente le fait de devoir parcourir de longues distances pour se faire soigner.

« Pour moi, en tant que Soudanais du Sud, je considère l'Éthiopie comme ma deuxième patrie », a-t-il déclaré.

Galla Lado a exhorté les pays africains à suivre l'exemple de l'Éthiopie et à renforcer la coopération sanitaire transfrontalière.

« Je pense que l'Éthiopie donne un très bon exemple à nous tous », a-t-il déclaré. « Nous devons franchir les frontières, nous devons nous entraider et nous devons grandir ensemble en tant que nations. »