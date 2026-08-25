Ethiopie: Le président Taye appelle à une appropriation africaine et à une action concrète dans le cadre du futur programme de santé

Addis Ababa — Le prochain chapitre de l'Afrique en matière de santé doit être porté par une appropriation africaine, une intégration renforcée et des actions mesurables, plutôt que par une dépendance persistante et des réponses fragmentées, a déclaré le président éthiopien Taye Atske Selassie.

S'adressant au Comité régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Addis-Abeba, le président Taye a appelé à une approche à l'échelle du continent qui place les priorités africaines au coeur des politiques de santé, de leur financement et de leur mise en oeuvre.

Il a indiqué que le soutien extérieur pouvait renforcer les objectifs nationaux en matière de santé, mais que l'aide au développement devait s'aligner sur les priorités de l'Afrique plutôt que d'être dictée par des programmes de réforme conçus ailleurs.

« Nous ne devons pas rester les bras croisés et nous adapter à des réformes conçues ailleurs », a déclaré le président Taye.

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Il a en outre exhorté les pays africains à « définir eux-mêmes les programmes de réforme » conformément à leur propre vision.

Le président a défini cinq domaines prioritaires qui, selon lui, devraient orienter le prochain programme sanitaire de l'Afrique, soulignant la nécessité d'aller au-delà des déclarations et de traduire les engagements en résultats concrets.

Tout d'abord, il a appelé à un renforcement des investissements nationaux dans le secteur de la santé, les pays africains devant réduire progressivement leur dépendance vis-à-vis des financements extérieurs et mettre en place des systèmes de santé nationaux plus prévisibles et plus durables.

Le président a également insisté sur l'importance de la sécurité sanitaire et de l'autonomie, exhortant l'Afrique à renforcer ses capacités de production de médicaments, de vaccins et d'outils de diagnostic.

La pandémie de COVID-19, a-t-il noté, a mis en évidence les risques liés à une forte dépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement externes, en particulier lors de crises mondiales où l'accès aux produits de santé essentiels peut être fortement restreint.

Le président Taye a en outre appelé à une coordination renforcée entre les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), l'OMS et d'autres institutions techniques, affirmant qu'une meilleure harmonisation des plans de travail permettrait d'améliorer la mise en oeuvre d'un soutien coordonné aux systèmes de santé africains.

Il a également exhorté les pays à renforcer la préparation régionale aux situations d'urgence en investissant dans la surveillance des maladies, l'expertise technique et l'accès rapide aux fournitures essentielles.

L'Afrique, a-t-il déclaré, doit tirer les leçons des urgences sanitaires passées et institutionnaliser ce qu'il a qualifié de « solidarité stratégique » afin que les pays puissent se soutenir mutuellement plus efficacement en cas de crise.

Le changement climatique doit également être considéré comme une priorité sanitaire majeure, a déclaré le président Taye, appelant à un leadership africain unifié dans les négociations mondiales sur le climat.

Il a fait valoir que la résilience climatique, le renforcement des systèmes de santé et un financement adéquat de l'adaptation devaient être placés au coeur des discussions internationales, car les pressions liées au climat affectent de plus en plus la santé publique sur l'ensemble du continent.

Le président a mis les dirigeants africains au défi de s'attaquer à ce qu'il a qualifié de « question primordiale » à laquelle est confronté le secteur de la santé du continent : qui définit le programme de santé de l'Afrique, qui le finance et qui, en fin de compte, obtient des résultats pour sa population ?

La réponse, a-t-il déclaré, doit commencer par un leadership africain.

Les gouvernements nationaux devraient piloter les politiques et les investissements, les institutions régionales devraient soutenir la mise en oeuvre, tandis que les organisations mondiales devraient apporter leur expertise technique, assurer la coordination et fournir une aide à grande échelle, a-t-il déclaré.

Le président Taye a réaffirmé la volonté de l'Éthiopie de faire progresser cette approche grâce à un accroissement des investissements nationaux, à la coopération régionale et à un soutien soutenu aux institutions sanitaires africaines.

Il a exhorté les délégués à conclure la réunion par des engagements liés à des actions mesurables, soulignant que la transformation du secteur de la santé en Afrique dépendra non seulement de la force de ses ambitions, mais aussi de sa capacité à les traduire en résultats concrets.

Il a ensuite déclaré officiellement ouverte la session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique au nom du gouvernement et du peuple éthiopiens.