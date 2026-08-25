Afrique: Le président de l'UA exhorte les pays africains à viser l'autonomie en matière de santé

Addis Ababa — Le président de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a appelé les pays africains à viser l'autonomie en matière de santé grâce à un renforcement du financement national, de la production locale, de la recherche et de l'innovation.

S'exprimant lors de la 76e session du Comité régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la Santé (CR76), qui s'est ouverte aujourd'hui à Addis-Abeba, le président a déclaré que la santé restait au coeur des priorités de l'Afrique.

La souveraineté sanitaire sur le continent n'est plus une option, a-t-il souligné.

M. Youssouf a mis en avant les défis actuels et émergents, notamment les épidémies et les maladies infectieuses telles que le virus Ebola, le choléra, la variole du singe, le VIH et la tuberculose, ainsi que le fardeau croissant des maladies non transmissibles en Afrique.

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Le président a noté que la région continue de faire face à des contraintes, notamment des infrastructures de santé insuffisantes, un manque de ressources financières et une pénurie de personnel de santé qualifié.

Malgré ces défis, il a mis en avant les atouts de l'Afrique, citant la Stratégie africaine pour la santé 2016-2030, le travail des institutions continentales et les capacités nationales dont font preuve certains États membres.

Des efforts visant à développer la capacité du continent à produire des traitements et des vaccins sont également en cours, a ajouté M. Youssouf.

Il a révélé que l'Union africaine avait lancé son Agence des médicaments afin de soutenir les normes, les standards et les autorisations reconnues.

Surtout, les États membres consacrent une part de plus en plus importante de leurs budgets nationaux à la santé.

L'Union africaine s'attachera à renforcer les capacités collectives de prévention, de détection et de réponse aux menaces sanitaires en partenariat avec l'OMS, a déclaré le président, appelant à ce que l'Afrique fasse davantage entendre sa voix dans la gouvernance mondiale de la santé.

M. Youssouf a défini trois priorités clés : mobiliser davantage de ressources financières nationales en faveur de la santé ; accélérer le développement des capacités de production de vaccins et de traitements sur le continent ; et lever les obstacles sur le marché africain des médicaments tout en consolidant les chaînes de valeur entre les États membres.

Il a également évoqué le thème actuel de l'Union africaine consacré à l'eau et à l'assainissement, soulignant l'importance cruciale d'une eau propre et abondante pour la santé des communautés.

Selon le président, la souveraineté sanitaire africaine passe d'abord par des systèmes de santé nationaux efficaces.

À cet égard, il a réaffirmé l'engagement de la Commission de l'Union africaine (CUA) à oeuvrer aux côtés des États membres et des institutions continentales pour atteindre cet objectif.

Enfin, il s'est dit convaincu que l'Union africaine, l'OMS et leurs partenaires renouvelleraient leur coopération afin d'améliorer la cohérence, la mise en oeuvre et l'autonomie progressive.