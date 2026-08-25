Ethiopie: Le représentant de l'OMS salue la vision du Premier ministre Abiy en matière d'intelligence artificielle, de santé numérique et de développement durable au pays

Addis Ababa — Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Éthiopie a félicité le Premier ministre Abiy Ahmed pour son approche visionnaire visant à intégrer l'intelligence artificielle (IA) et les technologies de santé numériques aux grandes initiatives nationales de développement.

Parmi ces grandes initiatives nationales de développement figurent l'initiative « Green Legacy » (GLI), les projets de rénovation urbaine et les aménagements riverains.

S'adressant à l'ENA, Francis Chisaka Kasolo, représentant de l'OMS en Éthiopie, auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), a décrit l'Éthiopie comme un pionnier dans l'exploitation des technologies émergentes au service de la santé publique.

« En effet, le Premier ministre est un fervent défenseur de l'intelligence artificielle et de la santé numérique, ce qui lui a valu un prix décerné par l'Union africaine », a déclaré M. Kasolo.

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Il a en outre souligné la reconnaissance institutionnelle des efforts déployés par l'Éthiopie pour faire progresser la santé numérique.

Le représentant a indiqué que l'OMS s'engageait à soutenir la transformation numérique de l'Éthiopie dans le secteur de la santé.

« Nous souhaitons collaborer avec le pays, le gouvernement et le ministère de la Santé pour faire véritablement avancer ce programme numérique », a déclaré M. Kasolo.

Il a également souligné que l'IA et les autres outils numériques devaient aller au-delà de la prédiction des maladies et contribuer à transformer la manière dont les pays planifient et fournissent leurs services de santé.

M. Kasolo a également souligné que la santé devait être abordée comme un enjeu intersectoriel allant au-delà des simples traitements médicaux.

« L'Organisation mondiale de la santé a reconnu que la santé ne se résume plus uniquement aux traitements. Il s'agit de s'attaquer aux déterminants de la santé », a-t-il déclaré, citant le changement climatique, la dégradation de l'environnement et les crises humanitaires parmi les facteurs qui affectent considérablement la santé publique.

Il a insisté sur l'importance de la prévention, affirmant : « Nous souhaitons prévenir les problèmes de santé avant qu'ils ne surviennent. »

Selon Kasolo, l'amélioration de la qualité de l'air et la création d'environnements plus sûrs et plus sains peuvent réduire les maladies respiratoires et contribuer à prévenir certaines formes de cancer, faisant ainsi des politiques environnementales un élément important de la santé publique.

Il a notamment établi un lien entre l'initiative « Green Legacy » (GLI) de l'Éthiopie et les projets de développement urbain, d'une part, et les mesures de santé préventives, d'autre part.

« La GLI, par exemple, promeut notamment la qualité de l'air. Un air pur est synonyme de bonne santé et de réduction.

M. Kasolo a également souligné les avantages sanitaires des projets de développement des corridors d'Addis-Abeba, notamment les améliorations en matière d'assainissement.

« Le projet de corridor, par exemple, améliore également l'assainissement », a-t-il déclaré, soulignant que l'extension de telles améliorations à l'ensemble du pays pourrait contribuer à réduire les maladies d'origine hydrique.

« Ce sont précisément dans ce type d'initiatives que nous souhaiterions que le gouvernement éthiopien investisse avant de commencer à traiter les pathologies qui découlent d'un environnement insalubre », a-t-il ajouté.

Kasolo a appelé à ce que l'approche éthiopienne soit reproduite dans toute l'Afrique, affirmant que les investissements dans les infrastructures vertes et dans des environnements urbains plus sains peuvent contribuer de manière significative à l'amélioration de la santé publique.

« Il ne fait aucun doute que ce sont ces initiatives que nous souhaiterions voir mises en oeuvre à l'échelle du continent, car elles contribuent à une bonne santé, non seulement en embellissant la ville, mais aussi en améliorant la santé », a-t-il déclaré.

Ses remarques soulignent la convergence croissante entre l'innovation numérique, la protection de l'environnement et la santé publique dans le programme de développement de l'Éthiopie, l'OMS considérant ces approches intégrées comme des outils importants pour renforcer la sécurité sanitaire à travers l'Afrique.