Ethiopie: La 76e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique s'ouvre à Addis-Abeba

Addis Ababa — La 76e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique (RC76) s'est ouverte aujourd'hui à Addis-Abeba.

Cette session, co-organisée par le ministère éthiopien de la Santé et le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Afrique, se déroulera pendant les trois prochains jours.

Le président Taye Atske Selassie, le président de la Commission de l'Union africaine Mahmoud Ali Youssouf, la ministre de la Santé, le Dr Mekdes Daba, ainsi que des délégués des 47 États membres de la Région africaine de l'OMS, parmi lesquels des ministres, des responsables de la santé mondiale, des partenaires au développement, des bailleurs de fonds et des représentants de l'OMS, ont assisté à la séance d'ouverture afin d'aborder les priorités régionales en matière de santé et de renforcer la coopération continentale.

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Les participants sont appelés à évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs régionaux en matière de santé, à débattre de nouvelles stratégies et résolutions, et à définir des actions collectives visant à renforcer les systèmes de santé, à faire progresser la couverture sanitaire universelle, à améliorer la sécurité sanitaire et à renforcer la préparation aux situations d'urgence.

Cette réunion mettra également en avant les réalisations du système de santé éthiopien, notamment les progrès accomplis dans l'extension des services essentiels et la maîtrise des urgences de santé publique.

Le Comité régional de l'OMS pour l'Afrique fait office d'organe directeur du bureau régional. Il se réunit chaque année pour définir la politique régionale en matière de santé, examiner les travaux de l'OMS et établir les priorités en matière de résultats sanitaires à l'échelle du continent.