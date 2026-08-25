Afrique: Représentant du pays à l'ONU - L'est de la Libye, le Tchad et l'Éthiopie sont des axes d'approvisionnement de la milice

Le représentant du Soudan auprès des Nations unies, ambassadeur Al-Harith Idris, a dit mardi lors d'un briefing au Conseil de sécurité que le groupe d'experts documentait la transformation de l'est de la Libye en un axe central de la chaîne d'approvisionnement de la milice, avec la rénovation et l'agrandissement de l'aéroport de Kufra, ainsi qu'une augmentation notable du nombre de vols de cargo coïncidant avec l'accroissement des capacités de la milice avec le soutien direct de groupes armés libyennes et le déploiement d'unités de recrues étrangères, ainsi que la sécurisation du passage de factions alliées à travers les frontières libyennes et la présence d'éléments de la milice en Libye pendant la période d'observation s'étendant d'octobre 2024 à février 2026 ; cet afflux se poursuit toujours.

L'ambassadeur Al-Harith a indiqué que l'axe du Tchad est devenu à son tour un axe principal de l'économie de guerre et du conflit côtier, où des réseaux de contrebande gérés par des groupes armés assurent le transport de carburant, d'or, d'arme et de combattants entre les frontières de la Libye, du Tchad et du Soudan. La création de ces réseaux constitue un centre de regroupement pour le stockage d'armes et de véhicules, qui sont transportés directement vers le Darfour par des voies non soumises aux procédures et mesures de contrôle de sécurité.

Cela aggrave les risques liés au passage frontalier d'Adri.

En ce qui concerne l'axe éthiopien, l'ambassadeur Al-Harith a précisé que le gouvernement soudanais avait constaté la création d'un centre d'approvisionnement et d'une base arrière pour la milice depuis la fin de l'année 2025 aux frontières éthiopiennes, ce qui a conduit à l'ouverture d'un front de combat contre l'armée dans la région du Nil Bleu et au lancement de drones de l'aéroport de Bahr Dar en mars 2026. La milice du soutien rapide a déployé des mercenaires de l'intérieur des territoires éthiopiens et du Sud-Soudan, qui ont été utilisés pour lancer l'attaque contre la ville Qissan.

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L'ambassadeur Al-Harith a souligné que le taux d'ouverture de nouveaux fronts dépasse les capacités de la milice, ce qui indique une ingérence et un soutien des pays sponsors et hostiles au Soudan, précisant que cela justifie l'activation des mécanismes de vérification et d'enquête.

Il a souligné que le recrutement de mercenaires constituait un acte d'agression flagrant, en violation de la Charte des Nations unies, de la Charte de l'Union africaine et de la Convention de l'Organisation de l'unité africaine pour la lutte contre les mercenaires.

Il a ajouté que la poursuite de cette approche fait du recrutement de mercenaires et du soutien extérieur une partie intégrante de la structure de la milice, ce qui fait perdre à la légende des deux parties au conflit sa crédibilité et sa signification morale.