Afrique: Al-Harith Idris - Les armes acheminées aux milices par des réseaux de contrebande alimentent l'économie de guerre et menacent la sécurité régionale

Le représentant permanent du Soudan auprès des Nations unies, Al-Harith Idris, a déclaré que les armes fournies aux milices par leurs soutiens étrangers et celles acheminées par des réseaux de contrebande régionaux circulent hors de tout contrôle institutionnel, alimentant la criminalité organisée et une économie parallèle qui menace la sécurité et la paix régionales. Il a souligné que la guerre au Soudan se transforme en une économie de guerre fondée sur des réseaux de financement, de recrutement et de trafic d'armes, notamment le long des frontières avec la Libye, le Tchad et la République centrafricaine.

Il a averti que la prolifération de systèmes portables de défense antiaérienne et de moyens avancés de lutte anti-drones vers la Corne de l'Afrique et le Sahel menace l'aviation civile, les missions de l'ONU et les opérations de lutte contre le terrorisme. Il a appelé à mettre en place un système de traçabilité des armes, à désarmer les milices et les mercenaires et à cibler les réseaux d'intermédiaires. Il a également appelé à faire respecter l'embargo existant plutôt qu'à étendre les restrictions à l'ensemble du Soudan.

Harith Idris a réaffirmé que les forces armées soudanaises sont une institution nationale et non un groupe armé ou une entité parallèle à l'État. Il a estimé que toute mesure mettant sur le même plan les institutions de l'État et les groupes armés porterait atteinte à la souveraineté nationale. Il a enfin averti que l'extension de l'embargo sur les armes à l'ensemble du territoire risquerait de réduire la capacité des forces armées à protéger les civils et de recréer les conditions ayant conduit au massacre d'El-Fasher.