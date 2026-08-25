Afrique: Le représentant du pays auprès de l'ONU appelle à soutenir la protection des civils et le retour des déplacés

Le représentant permanent du Soudan auprès des Nations unies, Al-Harith Idris, a appelé le Conseil de sécurité et la communauté internationale à soutenir la protection des civils et à créer les conditions favorables au retour des déplacés et des réfugiés dans leurs régions.

Il a souligné que le retour de millions de déplacés et de réfugiés dans les régions contrôlées par l'armée constitue, selon lui, un élément démontrant que les forces armées soudanaises ne ciblent pas les civils. Il a appelé à renforcer les services essentiels dans les zones de retour, notamment l'eau, la santé, l'éducation et l'électricité, ainsi que les capacités de la police, et des tribunaux.

Le représentant a également demandé un soutien international au déminage et à l'élimination des restes explosifs de guerre, ainsi que l'arrêt des flux d'armes en provenance des Émirats arabes unis destinées aux milices FSR, qu'il a accusées d'alimenter les violences contre les civils et les violations des droits humains.

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Sur le plan humanitaire, il a appelé à renforcer l'acheminement de l'aide par les voies, points de passage, ports et aéroports désignés, et à soutenir les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration. Il a également demandé la libération des détenus dans les prisons de Shala et de Daqris, la levée des sanctions imposées au Soudan et la fin du soutien étranger aux FSR et aux mercenaires.

Enfin, il a appelé à soutenir la conférence sur la réconciliation nationale et la paix sociale, ainsi que les efforts visant à protéger les femmes et les filles contre les violences sexuelles, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité relatives aux femmes, à la paix et à la sécurité, aux enfants dans les conflits armés et à la protection du personnel humanitaire et des Nations unies.