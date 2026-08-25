Angola: Présentation des lettres de créance du nouveau représentant de la FICR

Le nouveau représentant de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) pour l'Angola et le Mozambique, John Anthony Roche, a présenté, lundi, à Luanda, ses lettres de créance au ministre des Relations Extérieures, Téte António.

Cet événement a marqué le début des fonctions du représentant de la FICR en Angola et ouvre la voie au renforcement de la coopération humanitaire entre les deux pays.

À cette occasion, Téte António a réaffirmé le soutien du ministère des Affaires étrangères à la Croix-Rouge et à ses actions en Angola, tout en soulignant l'importance de la coopération et du partenariat institutionnel pour la réalisation des objectifs humanitaires de l'organisation.

De son côté, John Anthony Roche a exprimé son souhait de contribuer au renforcement du dialogue avec les autorités nationales et à l'approfondissement de la coopération humanitaire, en coordination avec la Croix-Rouge angolaise et d'autres partenaires.

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Cette coopération couvre des domaines tels que la gestion et la réduction des risques de catastrophe, la santé, la préparation et la réponse aux situations d'urgence, la mobilisation communautaire et le renforcement des capacités institutionnelles.

La FICR soutient la Croix-Rouge d'Angola, qui agit comme auxiliaire des autorités publiques dans le domaine humanitaire, notamment pour venir en aide aux populations vulnérables et répondre aux situations d'urgence.

L'organisation a également appuyé des initiatives de lutte contre les épidémies, les inondations et autres catastrophes naturelles, par des actions visant à renforcer la préparation des communautés et les capacités de réponse nationales.

La FICR fait partie du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, aux côtés du Comité international de la Croix-Rouge et des Sociétés nationales.