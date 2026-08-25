Angola: Le Canal de Cafu dynamise l'agro-industrie

Ondjiva ( — La mise en service du système de transfert d'eau du fleuve Cunene, au niveau du tronçon de Cafu, constitue un maillon essentiel pour le développement de l'agro-industrie dans la province de Cunene.

Dans une déclaration faite à ANGOP ce mardi, le porte-parole de la Chambre de commerce agricole de Cunene, Jerónimo António, a indiqué que l'impact socio-économique du projet est considérable, notamment en matière de production agricole et d'élevage, de formation et d'emploi.

Évoquant la durabilité du canal, il a souligné l'augmentation significative de la production de légumes, de légumineuses, de tubercules et de maïs, permettant ainsi une baisse des prix sur le marché local.

Jerónimo António a rappelé qu'auparavant, la plupart des produits agricoles consommés à Cunene provenaient des provinces de Huíla, Namibe, Benguela, Huambo et du nord de la Namibie.

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Il a indiqué que la situation s'est désormais inversée, l'offre de produits agricoles ayant également accru l'intérêt des consommateurs namibiens pour les achats sur les marchés d'Ondjiva.

Outre les agriculteurs locaux, il a précisé que le canal attirait des producteurs d'autres provinces telles que Huila, Bie et Huambo.

Par ailleurs, il a affirmé que la Chambre travaille en partenariat avec le Gouvernement à la structuration de la gestion du canal et au renforcement des actions de sensibilisation de la population locale aux avantages de l'agriculture irriguée.

« La plupart des communautés locales pratiquent une agriculture de subsistance et un élevage extensif, d'où la nécessité de mieux faire connaître les avantages de ces infrastructures hydrauliques », a-t-il souligné.

Outre le Canal de Cafu, il a ajouté que la mise en service des barrages de Ndue et de Calucuve, ainsi que des canaux associés, est attendue. Cette mise en service requiert une plus grande flexibilité dans l'accès au crédit bancaire afin de permettre aux producteurs d'accroître leur productivité.

Il a affirmé que ces projets créeront de la valeur ajoutée grâce à l'acquisition de terres agricoles, l'augmentation de la production irriguée, la réduction des importations et la dynamisation de l'économie locale.

Inauguré le 4 avril 2022 par le président de la République, João Lourenço, ce Canal de 165 kilomètres s'inscrit dans le cadre du Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola (PCESSA).