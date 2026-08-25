Sénégal: Basketball - Douze joueurs sélectionnés pour la Fenêtre de Dakar

25 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/SB

Luanda — Les douze joueurs qui représenteront l'équipe nationale masculine senior de basketball d'Angola lors de la Fenêtre de Dakar, au Sénégal, comptant pour les qualifications du Championnat du monde 2027 au Qatar, ont été annoncés.

Selon la Fédération angolaise de basketball (FAB), la principale nouveauté de cette sélection est l'intégration de René Kingidi, joueur du Sporting de Luanda, qui rejoint le groupe pour la première fois lors de cette phase de qualification.

Voici les douze joueurs retenus par le sélectionneur national : Eduardo Francisco, Selton Miguel, Gerson Lukeny, Childe Dundão, Dimitri Maconda, João Fernandes, Aboubakar Gakou, Teotónio Dó, Cleúsio Castro, René Kingidi, Macachi Bráz et Bamba Cissé.

Le premier match de l'Angola dans cette compétition l'opposera à la République démocratique du Congo, suivi d'une rencontre face au Sénégal au deuxième tour.

L'équipe nationale conclut sa participation à cette fenêtre internationale face à la Côte d'Ivoire.

L'équipe angolaise se rend à Dakar avec l'objectif d'obtenir des résultats positifs et de renforcer ses chances de qualification pour le Championnat du monde 2027.

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