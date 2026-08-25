Angola: GESTAMB met l'accent sur la production de données pour relever les défis des communautés

Luanda — La directrice générale de l'Unité technique d'études et de projets pour le développement rural durable (GESTAMB U.T.), Mia Veta Nando, a souligné lundi à Luanda que la recherche appliquée, la production de données et l'assistance technique sont des outils essentiels pour concevoir des solutions adaptées aux défis des communautés rurales.

Cette déclaration a été faite lors de la présentation publique de cette organisation, dont l'objectif principal est la production d'études et de connaissances appliquées susceptibles d'appuyer la prise de décision et la structuration de projets dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie, de l'agro-industrie, de l'environnement et du développement socio-économique.

Selon la directrice, l'Unité technique entend contribuer à l'identification et au développement de projets, ainsi qu'à leur suivi et à leur évaluation, en utilisant des méthodologies scientifiques et des outils technologiques pour la collecte, le traitement et l'analyse des données.

Dans le cadre de son activité publique, l'institution s'attachera à fournir des informations pour soutenir les initiatives et les projets économiques liés au développement des territoires ruraux.

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En matière de formation et de recherche, la responsable a indiqué que GESTAMB U.T. prévoit de développer des actions visant à renforcer les connaissances et les compétences dans les secteurs du développement rural et de l'éducation, en privilégiant l'articulation entre les connaissances scientifiques et les besoins concrets des communautés.

L'institution, a ajouté Mia Veta Nlando, dispose d'une équipe multidisciplinaire composée de spécialistes de différents domaines, capable de constituer des équipes de travail en fonction des caractéristiques de chaque étude ou projet.

Créé en septembre 2020, GESTAMB U.T. a depuis achevé une période d'incubation consacrée à son organisation interne, à la formation de ses membres, à l'expérimentation de méthodologies et à la préparation des conditions techniques et scientifiques nécessaires à son intervention.

Sa présentation publique marque la transition vers une phase d'intervention externe accrue, fondée sur l'établissement de partenariats et la participation à des initiatives contribuant à transformer les connaissances, les données et la recherche en solutions pour un développement rural durable.

Le mentor du projet, André Moda, a expliqué que GESTAMB U.T. a pour objectif d'accompagner les entreprises agro-forestières et de pêche dans la conception de projets basés sur des données fiables, depuis le diagnostic des besoins communautaires jusqu'à l'élaboration de propositions techniquement solides, finançables et éligibles.

Selon le responsable, l'unité apportera également son soutien à l'obtention des licences et autres autorisations nécessaires à la mise en oeuvre du projet, renforçant ainsi sa crédibilité auprès des organismes financeurs.

André Moda a également souligné l'engagement de GESTAMB en faveur de la coopération scientifique avec les universités nationales et internationales, considérant la recherche fondamentale et appliquée comme le socle de son action en faveur du développement rural durable.

Cette présentation a réuni des représentants d'institutions publiques, d'universités, de centres de recherche, d'organisations internationales, d'entreprises et d'organisations de la société civile.