Angola: Des travaux routiers à Buco-Zau s'achèvent en décembre

Cabinda ( — La construction de la route Luveiche/Sinde/Micuma III, sur la municipalité de Buco-Zau, province de Cabinda, longue de 12 kilomètres, sera achevée en décembre prochain.

Cette information a été communiquée à l'ANGOP lundi par le chef de chantier, Xavier Pires, qui a assuré que 19 % des travaux étaient déjà réalisés.

Ce tronçon est en construction depuis janvier dernier, dans le cadre du Projet de chaînes de valeur agricoles, avec pour objectif d'améliorer la circulation des personnes et des marchandises et de faciliter l'acheminement des produits agricoles des communautés locales vers les centres urbains.

Xavier Pires a indiqué que cette phase comprend le nettoyage, le terrassement complet et les travaux de concassage le long du tracé.

Il a précisé que la route comprend 29 ponceaux et deux ponts modernes, dont l'un culmine à 21 mètres.

Dans le cadre de cette initiative, 137 citoyens angolais, principalement des jeunes des municipalités de Buco-Zau et de Belize, ont décroché leur premier emploi.