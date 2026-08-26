Afrique: Maurice, place forte du financement continental

Maurice s'apprête à accueillir, les 5 et 6 octobre prochains, la seconde Annual African Conference on Credit Ratings, une rencontre qui intervient à un moment stratégique pour l'évolution de l'architecture financière africaine. Placée sous le thème «Towards Developing African Capital Markets: Rechannelling Africa's Capital», la conférence sera suivie, le 7 octobre, du lancement officiel de l'Africa Credit Rating Agency (AfCRA), initiative continentale portée par l'African Peer Review Mechanism (APRM).

Derrière cette nouvelle agence se trouve une ambition qui dépasse la simple création d'un nouvel acteur de la notation. Depuis plusieurs années, les gouvernements et institutions africains contestent la manière dont le risque du continent est évalué par les grandes agences internationales. L'enjeu est notamment de déterminer si les modèles utilisés prennent suffisamment en compte les réalités économiques, les perspectives de croissance et les spécificités des marchés africains. La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et l'APRM ont encore souligné en 2026 l'importance des décisions de notation des trois grandes agences internationales (Moody's, S&P et Fitch) dans la trajectoire du financement des économies africaines.

AfCRA entend apporter une perspective africaine sur le risque africain. L'objectif n'est pas nécessairement de remplacer les agences existantes, mais d'offrir une évaluation complémentaire, fondée davantage sur les réalités locales et sur une meilleure connaissance des économies du continent. L'agence est conçue comme une structure indépendante, dirigée par le secteur privé et appelée à être financièrement autonome.

Le choix de Maurice pour accueillir son siège constitue, à cet égard, une reconnaissance importante pour la place financière mauricienne. Le pays a été retenu à l'issue d'un processus compétitif entre plusieurs États membres de l'Union africaine, l'APRM le désignant comme juridiction hôte. Cette décision vient conforter l'image de Maurice comme centre financier stable, doté d'un cadre réglementaire crédible et d'une expérience dans les services financiers destinés aux marchés africains.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le choix mauricien n'est d'ailleurs pas totalement fortuit. Une agence de notation, CARE Ratings Africa, avait été constituée à Maurice dès 2014 et avait été la première agence de notation agréée par la Financial Services Commission. Le pays disposait donc déjà d'une certaine expérience dans ce domaine.

Pour Maurice, les retombées potentielles sont multiples. La présence du siège d'AfCRA devrait attirer des professionnels de la finance, analystes, investisseurs et institutions africaines, tout en renforçant l'écosystème des services financiers. Mais le bénéfice le plus important pourrait être d'ordre stratégique : Maurice se trouve ainsi placé au coeur d'une initiative visant à développer les marchés de capitaux africains et à mieux canaliser l'épargne du continent vers son financement.

Le thème de la conférence, «Rechannelling Africa's Capital», prend ici tout son sens. L'Afrique cherche à mobiliser davantage ses propres ressources pour financer ses infrastructures, ses entreprises et son développement, plutôt que de dépendre excessivement de financements extérieurs. Une notation plus proche des réalités locales pourrait contribuer à approfondir les marchés obligataires domestiques et à faciliter l'accès au capital.