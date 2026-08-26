Congo-Kinshasa: A cause d'Ebola, des vacances scolaires passées à la maison

Dans les zones touchées par le virus dans l'est de la RDC, les enfants évitent de voyager pour visiter leurs proches.

Dans les zones touchées par Ebola, dans l'est de la République démocratique du Congo, certains enfants passent leurs vacances loin de leurs proches. Les voyages sont annulés et les sorties limitées. Dans plusieurs familles, les activités se réduisent désormais à rester à la maison.

Alors que les vacances scolaires sont souvent synonymes de voyages, de retrouvailles et de moments de liberté, l'épidémie est venue bouleverser le quotidien des familles.

Ainsi, dans cette famille de Beni, les enfants occupent une partie de leur journée à jouer au ballon. Mais la cour familiale est devenue leur principal terrain de jeu. A cause d'Ebola, les sorties et les voyages sont limités.

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Pascal Vake et ses petits frères auraient préféré passer leurs vacances auprès de leurs proches, qu'ils ne voient pas souvent. "On se distrait toujours ici dans la parcelle, on fait un peu de jeu de foot, explique-t-il. Si on est fatigué, on se repose au salon devant la télévision. On regrette de ne pas aller saluer la famille".

Des déplacements limités

La déception est encore plus grande chez Evelyne Kavugho. Cette jeune élève devait partir à Goma pour retrouver une tante qu'elle n'a plus vue depuis plusieurs années. Mais avec l'épidémie d'Ebola, le voyage a été annulé.

Evelyne est restée à la maison, avec des vacances très différentes de celles qu'elle avait imaginées. "Cette année, je pensais vraiment partir en vacances, mais mes parents nous ont annoncé que le voyage est annulé à cause d'Ebola, se désole-t-elle. Je suis vraiment très déçue, car l'année passée, nous étions partis à Bunia et à Kampala. Cette année, c'était prévu que nous puissions partir à Goma. Mais voilà, Ebola a tout annulé".

Rester à la maison pendant plusieurs semaines n'est pas toujours facile, ni pour les enfants, ni pour leurs parents. Chez Grace Muyisa, les filles profitent de ces vacances pour apprendre les travaux ménagers aux côtés de leur mère. Une façon aussi, pour cette mère, de garder ses enfants à l'abri des contacts extérieurs.

Elle raconte qu'"il y a beaucoup des trucs à l'extérieur, c'est pourquoi je laisse les enfants ici, pour les épargner de la maladie d'Ebola. Si une fois, ils sortent, ils peuvent se contaminer facilement. Le matin, on se lève, pour faire les travaux domestiques ensemble. Après, ils peuvent jouer avec leurs amis dans la parcelle".

Trouver des activités pour occuper les enfants

Toutes les familles n'ont pourtant pas renoncé aux vacances. Certaines ont maintenu les voyages et ont ainsi accueilli les enfants de leurs proches. Stella Tsiko a accueilli les enfants de sa soeur, qui ont quitté Beni pour passer les vacances dans la ville voisine de Butembo. Ses neveux et nièces peuvent jouer, rire et passer du temps ensemble. Mais même là, Ebola impose ses limites.

"Nous nous efforçons de les encadrer à la maison, donc ils restent là, ils ne se promènent pas, assure Stella Tsiko. Ils ne se sentent pas vraiment lésés. Depuis que la maladie a commencé, dans notre famille, il n'y a pas eu de cas".

Cette année, l'épidémie d'Ebola aura donc perturbé les vacances dans de nombreuses familles en RDC. Pour certains enfants, les voyages ont été annulés. Pour d'autres, les sorties sont limitées à la cour familiale. Et pour les parents, le défi est désormais de garder les enfants occupés tout en les protégeant de la maladie.