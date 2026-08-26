Madagascar: FFKM - Concertations au niveau national entre mars et mai 2027

Le FFKM se fixe comme objectif de démarrer les débats au niveau des Fokontany, le 14 septembre.

Après plusieurs reports insufflés par le FFKM, les concertations nationales ont désormais un calendrier. Le lancement du processus est prévu le 14 septembre prochain au niveau des fokontany.

Le calendrier est enfin arrêté. Après des mois d’attente et plusieurs annonces avortées, les concertations nationales conduites par le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes (FFKM) devraient démarrer le 14 septembre 2026 au niveau des fokontany. L’annonce a été faite hier au village Voara, à Andohatapenaka, à l’issue d’une cérémonie religieuse dirigée par les chefs d’Église du FFKM.

La démarche annoncée se déroulera par étapes. Après les fokontany, les consultations gagneront les communes le 5 octobre, puis les districts le 26 octobre et les régions le 16 novembre. L’ultime étape, la concertation nationale, est programmée entre mars et mai 2027.

Ce nouveau calendrier intervient après plusieurs rendez-vous manqués. La ministre en charge de la Refondation, Hanitra Razafimanantsoa, a reconnu que le lancement avait déjà été envisagé en décembre 2025, puis en mai et juin 2026. Cette fois, le gouvernement veut croire au démarrage effectif du processus.

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Pour Hanitra Razafimanantsoa, l’enjeu est de taille. Il faut « donner de l’espace » aux Malgaches pour s’exprimer et permettre à la parole de remonter de la base vers le sommet. La ministre présente ces consultations comme une première dans l’histoire politique récente du pays. Une « première édition » appelée, selon elle, à devenir une initiative unique et surtout durable. Son diagnostic est sans détour. « Les crises politiques à répétition seraient largement liées à l’absence de consultations véritables à la base », selon Hanitra Razafimanantsoa. D’où l’ambition affichée de transformer les concertations en solution pérenne pour Madagascar, et non en simple opération politique ponctuelle.

Mais le gouvernement sait déjà que le processus ne sera pas sans tensions. Le ministère chargé de la Refondation appelle les participants à privilégier le calme et la responsabilité. « Les intérêts susceptibles d’être bousculés sont nombreux », a lancé Hanitra Razafimanantsoa. « Certains pourraient chercher à saper l’initiative, tandis que les débats promettent d’être parfois vifs », a soutenu Hanitra Razafimanantsoa. Pour le gouvernement, les désaccords doivent pouvoir s’exprimer sans faire dérailler le processus. Hanitra Razafimanantsoa insiste également sur le fait que les concertations ne doivent pas être considérées comme l’affaire exclusive des institutions ou du FFKM. Elles nécessitent, selon elle, un véritable élan de solidarité nationale.

Le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, place, lui aussi, la barre haut. Pour lui, le FFKM et le comité de pilotage des concertations doivent faire primer les intérêts nationaux. Le chef du gouvernement affirme que le programme devrait être achevé en 2027, conformément à la feuille de route déjà établie, afin de permettre au pays de se doter d’un nouveau régime élu.

Pour donner corps à cette opération, un comité technique a été installé auprès de la Primature, selon Mamitiana Rajaonarison. Il sera chargé notamment d’accompagner le dispositif matériel et financier des consultations. Selon certaines sources, ce comité bénéficie d’un budget de plusieurs milliards d’ariary destiné à financer les concertations conduites par le FFKM.