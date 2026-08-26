Congo-Kinshasa: Le Président de la République a lancé la campagne de balisage du fleuve Congo et de la rivière Kasaï

Le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mardi, au port de l'Office national des transports (ONATRA), à Kinshasa, la cérémonie de lancement de la campagne de balisage du fleuve Congo et de la rivière Kasaï, une opération visant à sécuriser la navigation et à faciliter le transport des personnes et des marchandises.

Après avoir assisté au défilé nautique des différentes unités fluviales, notamment des canots, baliseurs, pousseurs et dragues, le Président de la République a remis aux commandants des baliseurs « l'ordre de marche », document autorisant le démarrage des travaux. Ces derniers consistent à installer des repères pour montrer aux engins flottants les chemins à suivre et signaler les zones dangereuses.

« Notre ambition ultime est claire : garantir une mobilité fluide et sécurisée sur toute l'étendue du réseau hydrographique national, afin de prévenir et d'éradiquer durablement les accidents qui endeuillent nos voies d'eau », a déclaré le vice-Premier ministre, ministre des Transports et Voies de communication, Jean-Pierre Bemba.

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Cet événement a également été marqué par la remise d'une baleinière métallique au Gouvernement et d'une drague multifonctions à la Régie des voies fluviales (RVF). Cette dernière permettra notamment d'entretenir et de désensabler les voies navigables. « Il s'agit d'une première depuis 40 ans », a fait savoir le Directeur général de la RVF, Daniel Lwaboshi.

Le Chef de l'Etat a, par ailleurs, visité la nouvelle locomotive de l'ONATRA, immatriculée 1501. Destinée au transport des marchandises, elle vient renforcer le parc ferroviaire de l'entreprise. « Une deuxième locomotive est dans le processus de livraison et cinq autres ont également été commandées », a annoncé le VPM Jean-Pierre Bemba.

Ce lancement intervient dans un contexte de relance du transport fluvial et ferroviaire, sous l'impulsion du Président Tshisekedi, en vue de faciliter les déplacements des personnes et des marchandises, tout en améliorant la connexion entre les différentes provinces du pays. Dans cette dynamique, l'ONATRA a récemment repris le trafic du train urbain de Kinshasa, après 15 années d'interruption.