Sénégal: Tivaouane réitère son appel au renforcement des liens entre Dakar et Rabat

Le représentant du khalife général des Tidianes à la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane, Serigne Mansour Sy Dabakh, a appelé, mardi, les autorités sénégalaises et marocaines à œuvrer au renforcement des liens entre les deux pays.

"Je demande au président de la République et au roi du Maroc de se rencontrer pour renforcer la coopération entre les deux pays. Le Sénégal est la deuxième patrie du roi", a-t-il préconisé.

Serigne Mansour Sy Dabakh s'adressait à la délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, venu représenter le chef de l'Etat à la cérémonie officielle du Gamou, commémorant la naissance du Prophète Mouhamed PSL.

Il avait à ses côtés des membres de la famille Sy de Tivaouane à la Résidence des hôtes Serigne Mansour Sy.

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Plusieurs appels à l'apaisement ont été lancés entre les deux pays, suite aux tensions liées à la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025, à Rabat, entre le Sénégal et le Maroc, le 18 janvier dernier.

Des supporters sénégalais avaient été condamnés par la justice marocaine avant de bénéficier d'une grâce royale.

Au plus fort de la tension, le Cheikh de la Zaouiya tidjaniyya au Maroc avait appelé au respect des liens historiques, spirituels et fraternels avec le Sénégal.

Dans un communiqué signé par le Cheikh de la voie tidjane, Mohammed El Kébir Ben Sidi Ahmed Tidjani, l'autorité de la confrérie avait dit suivre "avec une grande attention" les évènements liés à cette finale sportive, ainsi que les réactions et tensions observées sur certaines plateformes de réseaux sociaux.

Serigne Mansour Sy Dabakh a, par ailleurs, à la suite du ministre de l'Intérieur, profité de cette cérémonie pour inviter les acteurs politiques sénégalais, du pouvoir comme de l'opposition, à privilégier le dialogue et la tolérance.

L'édition 2026 du Gamou est axée sur le thème "Ensemble, penser et agir par le verbe de l'Unicité (Tawhid)".

Le religieux a aussi revisité l'histoire de la célébration du Mawlid à Tivaouane, une initiative remontant à 1902, portée par El Hadji Malick Sy et Mame Rawane Ngom de Mpal.