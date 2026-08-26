Afrique de l'Ouest: Éliminatoires ligue des champions féminine - Les Aigles de la Médina battues d'entrée par l'USFAS, 1-0

Dakar — Les Aigles de la Médina du Sénégal ont été battues, mardi, par l'Union sportive des Forces armées et de sécurité (USFAS) de Bamako (0-1), à Banjul, en match comptant pour la première journée du groupe A du tour préliminaire de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF), zone UFOA-A.

Les Maliennes ont inscrit l'unique but de la rencontre sur penalty en première période.

Les Aigles de la Médina se sont procuré plusieurs occasions de but sans parvenir à les concrétiser. Le score n'a plus évolué jusqu'au coup de sifflet final.

Cette défaite compromet le démarrage de la campagne des championnes sénégalaises, qui devront impérativement réagir lors de leur prochaine sortie.

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La zone UFOA-A regroupe six équipes réparties en deux groupes de trois. Le groupe A est composé de l'USFAS de Bamako, des Aigles de la Médina du Sénégal et des Determine Girls du Liberia.

Le groupe B réunit le Berewuleng FC de Gambie, l'AS Bolonta de Guinée et les Mogbwemo Queens de Sierra Leone.

À l'issue de la phase de groupes, les deux premières équipes de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales. Le premier du groupe A affrontera le deuxième du groupe B, tandis que le premier du groupe B sera opposé au deuxième du groupe A.

Les Aigles de la Médina affronteront, lundi, les Determine Girls FC du Liberia, à partir de 16 heures GMT, pour leur deuxième match dans la compétition.

Le tournoi de la zone UFOA-A se poursuit jusqu'au 6 septembre. Le vainqueur se qualifie pour la Ligue des champions féminine 2026.