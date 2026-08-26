Sénégal: Kaolack - Un individu interpellé pour le vol présumé de 7 millions de francs CFA

Kaolack — La Sûreté urbaine du commissariat central de Kaolack (centre) annonce avoir interpellé, mardi, un individu pour un présumé vol d'une somme de sept millions de francs CFA dans un véhicule stationné au niveau du marché à bétail « daral » de Thioffack, un quartier près de Médina Baye.

La victime qui s'était rendue sur place pour acheter une vache en perspective du Gamou, avait oublié de verrouiller son véhicule, souligne la source policière, ajoutant que l'enquête de voisinage a permis d'identifier un principal suspect.

Elle rapporte que les investigations ont conduit à la découverte d'une partie de l'argent, soit 3.610.000 francs CFA, entre les mains de la tante du mis en cause qui a confirmé aux enquêteurs que son neveu lui avait confié cet argent.

Les investigations ont ensuite permis de localiser et d'interpeller le suspect alors qu'il s'était rendu chez sa tante pour récupérer l'argent. Entendu par les enquêteurs, il a reconnu les faits et déclaré avoir agi seul, renseigne la même source policière.

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Lors de l'interpellation du suspect, les policiers ont découvert sur lui la somme 306.000 francs CFA en espèces, une moto neuve et deux téléphones portables.

Interrogé sur le reliquat de l'argent, le mis en cause a déclaré l'avoir dépensé dans des bars et des maisons closes. Il a été placé en garde à vue et l'enquête se poursuit, selon la police.