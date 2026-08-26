Angola: Le ministre du Plan met en avant le potentiel du Corridor de Lobito

Luanda — Le ministre du Plan, Victor Hugo Guilherme, a présenté, lundi à Luanda, le Corridor de Lobito comme un exemple d'initiative susceptible de dynamiser les échanges commerciaux et la circulation des marchandises au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).

S'exprimant lors d'une rencontre avec une délégation de la CEEAC, le ministre a souligné que les projets régionaux, même lorsqu'ils sont réalisés en Angola, doivent également générer des retombées pour les autres pays afin de favoriser l'intégration économique.

Il a mis en avant le rôle stratégique de l'Angola dans le processus d'intégration régionale et plaidé pour une intensification des efforts en faveur de la libre circulation des personnes, de l'ouverture et de l'intégration des marchés, ainsi que de la mise en oeuvre des décisions adoptées par les chefs d'État et de gouvernement.

Abordant les perspectives d'intégration économique, Victor Hugo Guilherme a souligné l'importance de projets régionaux susceptibles de générer des retombées au-delà des frontières nationales.

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Le ministre a également insisté sur l'importance de tirer parti du potentiel démographique et des ressources naturelles du continent afin de réduire la dépendance extérieure et de renforcer les économies africaines.

Pour sa part, la vice-présidente de la Commission de la CEEAC, Mariam Mahamat Nour, a souligné le rôle de l'Angola en tant que partenaire stratégique de l'organisation.

La responsable a également salué la contribution de l'Angola aux avancées des initiatives d'intégration régionale et fait part de la volonté de la CEEAC de poursuivre sa coopération avec les institutions angolaises dans la mise en oeuvre des actions prévues, notamment dans les domaines de l'intégration des marchés, de la libre circulation et des tarifs extérieurs communs.

La délégation, composée de membres du Comité des représentants permanents (COREP) et de la CEEAC, se trouve en Angola dans le cadre d'une mission de travail destinée à approfondir le dialogue avec les partenaires stratégiques et à faire progresser le processus d'intégration régionale.

Le renforcement de l'intégration économique régionale, la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que la mise en oeuvre de projets à fort impact pour les pays d'Afrique centrale ont été au centre des discussions lors de la rencontre tenue au ministère du Plan.