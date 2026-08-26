Angola: Le pays et le Brésil renforcent leur coopération dans l'enseignement supérieur

Luanda — L'Angola et le Brésil ont renforcé, à Brasilia, leur coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la science, de la technologie et de l'innovation, avec un accent particulier sur la formation des enseignants, la recherche scientifique et la mobilité académique.

Selon un communiqué de presse parvenu mardi à l'ANGOP, ce renforcement de la coopération est intervenu lors d'une visite de travail du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Albano Ferreira, dans la capitale brésilienne.

Au ministère de l'Éducation, le ministre angolais s'est entretenu avec le secrétaire exécutif de l'institution, Rodolfo Cabral, afin d'examiner les perspectives d'approfondissement de la coopération bilatérale et la création d'un Comité mixte bilatéral chargé d'assurer le suivi et la mise en oeuvre des accords conclus entre les deux pays.

Les discussions ont porté sur la formation et la qualification du corps enseignant de l'enseignement supérieur, dans le cadre du Programme Angola Capital Humano 2023-2037, ainsi que sur la formation initiale et continue des enseignants des niveaux préscolaire, primaire et secondaire.

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L'évaluation de la qualité et l'accréditation des établissements d'enseignement supérieur ont également été examinées, les deux délégations préconisant un partage accru des méthodologies, des expériences et des bonnes pratiques.

Les parties ont, par ailleurs, abordé les politiques publiques liées à l'élargissement et à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, au financement, à l'internationalisation des établissements et à la valorisation du corps enseignant.

Selon le communiqué, la délégation angolaise a présenté, au cours de la rencontre, les principaux défis auxquels est confronté le secteur, notamment la nécessité de renforcer la formation postuniversitaire, de qualifier les ressources humaines et d'améliorer continuellement la qualité de l'enseignement supérieur.

Coopération scientifique

Par ailleurs, Albano Ferreira s'est rendu au Conseil national de développement scientifique et technologique (CNPq), où il a été reçu par le président de l'institution, Olival Freire Júnior.

La rencontre a porté sur les perspectives de mise en oeuvre du mémorandum d'entente conclu entre le CNPq et la Fondation pour le développement scientifique et technologique (FUNDECIT), en vue de renforcer la coopération scientifique, technologique et dans le domaine de l'innovation entre les deux institutions.

L'agenda comprenait notamment la promotion de la mobilité académique et scientifique, les échanges de chercheurs ainsi que le financement de projets conjoints de recherche, en particulier dans le cadre des programmes de master et de doctorat.

Les parties ont également évalué les possibilités d'intégration de chercheurs et d'institutions angolais dans des réseaux internationaux de recherche, ainsi que l'accès aux bases de données et aux répertoires de groupes de recherche brésiliens.

Parmi les domaines considérés comme prioritaires pour la recherche conjointe figurent l'agriculture, la zootechnie, la médecine vétérinaire, la santé et les plantes médicinales, en tirant parti de l'expérience et des programmes développés par le CNPq et ses partenaires.

La visite de travail réaffirme l'engagement des deux pays à consolider un partenariat stratégique dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la science, de la technologie et de l'innovation, considérés comme essentiels au développement durable, à la production de connaissances et à la valorisation du capital humain.