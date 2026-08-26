Angola: Le Chef de l'État félicite son homologue ukrainien à l'occasion de la fête de l'indépendance

25 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a adressé, lundi, ses félicitations au peuple et au Gouvernement ukrainiens, ainsi qu'à son homologue Volodymyr Zelensky, à l'occasion du 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, célébré le 24 août.

Dans un message rendu public par les Services de presse du Président de la République, João Lourenço se dit convaincu que l'Ukraine trouvera prochainement les voies de la paix et de la concorde.

Le Chef de l'État angolais estime que, dans ce contexte, l'Angola et l'Ukraine pourront développer des relations de coopération mutuellement bénéfiques, susceptibles de produire des résultats à la hauteur des aspirations des deux peuples en matière de développement et de progrès.

Dans son message, João Lourenço formule également des voeux de bonne santé et de bien-être personnel à Volodymyr Zelensky, ainsi que de succès pour la nation ukrainienne.

L'Ukraine a proclamé son indépendance le 24 août 1991, à la suite de la dissolution de l'Union soviétique.

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