Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 août 2026

revue de presse

Guinée-Bissau : Le référendum qui pourrait renforcer les pouvoirs présidentiels

La Guinée-Bissau s'apprête à voter sur une réforme constitutionnelle qui pourrait profondément modifier l'équilibre des pouvoirs. Le 30 août, les électeurs sont appelés à se prononcer sur un nouveau texte proposé par les autorités militaires arrivées au pouvoir après le coup d'État de novembre dernier.

La principale évolution concerne le rôle du président. Le projet prévoit de passer d'un régime parlementaire à un système présidentiel renforcé, donnant au chef de l'État le pouvoir de nommer et de révoquer le Premier ministre et les membres du gouvernement, mais aussi de créer ou supprimer des ministères et de dissoudre le Parlement en cas de crise politique. [Source Africanews]

Libye : Enquête demandée sur la contrebande pétrolière

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Le Conseil présidentiel libyen a saisi le procureur général de plusieurs rapports de l'ONU portant sur des exportations présumées illicites de pétrole, et sur les activités de la société Arkenu.

Le Conseil présidentiel libyen a saisi le procureur général afin qu'une enquête « approfondie et indépendante » soit menée sur de possibles exportations illicites de pétrole brut, la contrebande de carburant et le détournement de produits pétroliers hors des circuits officiels. La procédure repose notamment sur des informations contenues dans les rapports du Groupe d'experts des Nations Unies sur la Libye.

Le Conseil a demandé que les investigations accordent une attention particulière à la société Arkenu ainsi qu'aux personnes, entités et transactions qui lui seraient liées. Les enquêteurs devront examiner la nature de ses activités, ses contrats, ses exportations et ses flux financiers, afin de déterminer leur conformité avec la législation libyenne et d'évaluer dans quelle mesure ces opérations ont servi l'intérêt public. [Source Apanews]

Burkina Faso : L'or propulse la balance commerciale vers un excédent record de 2320 milliards FCFA

Entre janvier et juin, le Burkina Faso a dégagé un excédent commercial de 2 320,4 milliards de FCFA, porté par une envolée des exportations tandis que les importations progressaient beaucoup plus modérément.

La balance commerciale du Burkina Faso est entrée dans une phase euphorique. Selon les données de la Direction générale de l'économie et de la planification, les exportations de biens ont atteint 4 643,7 milliards de FCFA, soit une hausse de 60,4 % sur un an. Dans le même temps, les importations se sont établies à 2 323,3 milliards, en progression de 10,6 %. Le contraste est spectaculaire. En six mois, le Burkina a donc vendu à l'extérieur pour deux fois plus de biens qu'il n'en a achetés. [Source Afrik.com]

Zambie : Hakainde Hichilema investi le 1er septembre malgré un recours contesté

Réélu avec environ 60% des voix lors de la présidentielle du 13 août, le président zambien Hakainde Hichilema doit prêter serment le 1er septembre pour un second mandat, malgré les contestations de l'opposition et l'incertitude autour d'un recours électoral.

Le gouvernement zambien a annoncé mardi que Hakainde Hichilema prêterait serment le 1er septembre, alors que la validité d'un recours contre sa réélection reste incertaine. Le principal candidat d'opposition, Brian Mundubile, arrivé deuxième, accuse le pouvoir de fraudes et avait promis de contester les résultats en justice. [Source Africa Radio]

Guerre au Soudan : Washington veut étendre l'embargo onusien sur les armes à tout le pays

Les États-Unis ont proposé, lundi 24 août lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, d'étendre à l'ensemble du territoire soudanais l'embargo sur les armes instauré en 2004 et jusqu'ici limité au Darfour. Cette initiative vise à enrayer la régionalisation croissante d'un conflit qui, depuis plus de trois ans, oppose l'armée soudanaise aux Forces de soutien rapide (FSR). Mais elle se heurte déjà à une opposition annoncée de la Russie, alliée des généraux au pouvoir à Khartoum.

La proposition américaine, portée par Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président Donald Trump, ne se limite pas à un simple ajustement technique. Elle vise à élargir le régime de sanctions et de contrôle des livraisons d'armes à l'intégralité du Soudan, afin de tenir compte des réalités actuelles du champ de bataille.

Les États-Unis entendent ainsi tarir les flux d'armements qui alimentent les deux camps, alors que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont été documentés comme soutiens extérieurs actifs des belligérants. Pour Washington, il ne s'agit plus d'un conflit localisé, mais d'une guerre par procuration dont les ramifications dépassent largement les frontières soudanaises. [Source Africa Radio]

Sénégal : Le Conseil constitutionnel invalide la proposition de loi sur l'encadrement des fonds spéciaux

L'institution, qui avait été saisie par le gouvernement, estime que la gestion de ces crédits relève exclusivement du pouvoir exécutif et que le le législateur ne peut en aucun cas lui en imposer un contrôle. Adopté en commission par l'Assemblée, le texte était rapidement apparu comme un nouvel épisode de la confrontation entre Bassirou Diomaye Faye, le chef de l'État, et Ousmane Sonko, son ancien Premier ministre devenu président du Parlement après leur rupture en mai dernier.

Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable, mardi 25 août, la proposition de loi sur l'encadrement des fonds spéciaux - les fameuses « caisses noires » que leurs détenteurs peuvent utiliser sans justification - votée par l'Assemblée nationale. L'institution avait été saisie le 18 août dernier par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo, qui estimait que le texte empiétait sur un domaine réservé au pouvoir réglementaire. [Source RFI]

Nigeria : Le président Tinubu ordonne une opération de sauvetage après un enlèvement de masse

Le président nigérian Bola Tinubu a ordonné mardi à l'armée et aux autres forces de sécurité de lancer une opération de sauvetage immédiate après que des dizaines de personnes ont été enlevées par des hommes armés dans le centre-nord de l'État du Niger la semaine dernière.

Un groupe armé a publié une vidéo sur Facebook et WhatsApp montrant, selon les habitants, environ 600 femmes, enfants et personnes âgées enlevés lors d'une attaque contre une mosquée dans cet État.

L'agence de presse Reuters n'a pas pu vérifier ce chiffre de manière indépendante, mais s'il était confirmé, cet enlèvement figurerait parmi les plus importants commis au Nigeria ces dernières années. [Source TRT Afrika]

Togo : Après 17 mois de suspension, l'exploration minière reprend

Suspendue depuis mars 2025, la délivrance des autorisations de prospection et des permis de recherche reprend sur l'ensemble du territoire, selon un arrêté signé le 18 août 2026 par le ministre délégué chargé de l'Énergie et des Ressources minières, Robert Koffi Messan Eklo. Cette reprise accompagne la révision du Code minier et la volonté de mieux identifier les ressources disponibles avant leur exploitation.

Les sociétés minières peuvent de nouveau déposer leurs dossiers auprès de la Direction générale des Mines et de la Géologie. La levée de la suspension ne constitue toutefois pas une autorisation automatique : chaque demande reste soumise à l'examen prévu par la réglementation.

Les candidats à un permis de recherche doivent notamment justifier de capacités techniques et financières, définir le périmètre convoité et présenter leur programme de travaux. Le titre est délivré pour trois ans et peut être renouvelé deux fois, pour une durée de deux ans à chaque renouvellement. [Source LSI Africa]

En RDC, la colère des soignants, en première ligne face à Ebola, mais rarement payés

Depuis début juillet, les agents de santé confrontés à l'épidémie multiplient les grèves sporadiques pour réclamer le paiement de leur salaire. Le gouvernement a reconnu des détournements de fonds qui fragilisent la riposte contre la maladie à virus Ebola.

« Combien de temps allons-nous encore risquer notre vie sans être payés ? » En périphérie de Bunia, épicentre de la maladie à virus Ebola, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), Jean-Pierre, infirmier engagé dans la lutte contre la maladie, est désabusé.

Depuis la déclaration officielle, le 15 mai, de l'épidémie, qui a déjà tué 2 642 personnes pour 5 514 cas confirmés, selon un bilan dressé par les autorités, dimanche 23 août, ce Congolais, qui ne souhaite pas donner son nom de famille, n'a pas vu l'ombre d'une paie, comme de nombreux agents de santé. [Source Le Monde Afrique]

Canada-Afrique : Ottawa invité à rattraper son retard sur le continent

Le Canada risque de manquer un rendez-vous stratégique avec l'Afrique. C'est, en substance, le message adressé à Ottawa par Rieaz Shaik, haut-commissaire d'Afrique du Sud, qui estime que le pays Nord-américain tarde encore à considérer le continent comme un espace de croissance, d'investissement et d'innovation.

Selon Rieaz Shaik, le Canada continue largement d'aborder l'Afrique sous l'angle de l'aide au développement et de la sécurité, alors que la dynamique économique du continent change rapidement. Le risque est simple : arriver trop tard sur des marchés que la Chine, les Émirats arabes unis, la Turquie et d'autres puissances économiques investissent déjà.

Cette critique intervient alors que le Canada cherche à diversifier ses échanges internationaux. L'objectif affiché par le gouvernement de Mark Carney de doubler les exportations canadiennes hors des États-Unis au cours de la prochaine décennie donne à l'Afrique une importance nouvelle. [Source Les Dépêches de Brazzaville]