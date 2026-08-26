Tunisie: Près de 11 milliards de dinars grâce au tourisme et aux transferts des TRE

Les recettes touristiques et les revenus du travail, constitués principalement des transferts des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE), ont atteint près de 11 milliards de dinars au 20 août 2026, enregistrant une progression par rapport à la même période de l'année précédente, selon les indicateurs monétaires et financiers quotidiens publiés par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Dans le détail, les recettes touristiques cumulées se sont élevées à 5 127,5 millions de dinars au 20 août 2026, contre 4 885 millions de dinars durant la même période de 2025. Elles affichent ainsi une hausse de 242,5 millions de dinars, soit une progression d'environ 5 %.

Les revenus du travail ont, pour leur part, atteint 5 868,7 millions de dinars, contre 5 568,3 millions de dinars un an auparavant. Ces revenus, qui proviennent principalement des transferts des Tunisiens résidant à l'étranger, ont ainsi progressé de 300,4 millions de dinars, soit 5,4 %.

Au total, les recettes touristiques et les transferts des TRE ont donc généré environ 10,996 milliards de dinars depuis le début de l'année jusqu'au 20 août 2026.

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Les avoirs en devises atteignent 25,1 milliards de dinars

Sur le front des réserves, les avoirs nets en devises se sont établis à 25 154,8 millions de dinars au 24 août 2026, soit l'équivalent de 98 jours d'importation.

À la même période en 2025, ces avoirs s'élevaient à 24 722 millions de dinars, représentant alors 107 jours d'importation.

Par ailleurs, la circulation fiduciaire poursuit sa progression. La valeur des billets et pièces en circulation a atteint 30 040 millions de dinars au 21 août 2026, contre 25 902 millions de dinars à la même date de 2025.

Cette évolution représente une hausse de 4 138 millions de dinars, soit près de 16 % sur un an.