Cote d'Ivoire: Décès de l'ex-ministre Yaya Ouattara - Une page de l'histoire politique de Bondoukou se referme

Le Zanzan est en deuil. La nouvelle du décès de l'Honorable Yaya Ouattara, survenu dans la soirée du mardi 25 août 2026, a plongé Bondoukou et ses populations dans une profonde tristesse. Ancien ministre, ancien maire, ancien député et figure historique du PDCI-RDA, cet homme d'État, né le 17 octobre 1938, laisse derrière lui une longue trajectoire consacrée au service de la République, de son parti et de sa terre natale. Avec sa disparition, c'est une page importante de l'histoire politique de Bondoukou et du Zanzan qui se referme.

Une disparition qui plonge Bondoukou dans le deuil

À Bondoukou, la nouvelle s'est répandue comme une onde de choc. Dans cette cité à laquelle il était profondément attaché, Yaya Ouattara n'était pas seulement connu comme un ancien responsable politique. Il était aussi une figure familière, un aîné dont la parole et l'expérience avaient fini par s'inscrire dans la mémoire collective.

Son décès, à l'âge de 87 ans, marque la disparition d'un homme qui aura traversé plusieurs décennies de la vie publique ivoirienne. De son engagement politique à ses responsabilités administratives et gouvernementales, il aura accompagné une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire indépendante.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers lui, Bondoukou perd ainsi l'un de ses fils les plus illustres, tandis que le Zanzan voit disparaître une personnalité qui en incarnait, aux yeux de nombreux habitants, la mémoire politique et l'expérience.

Sous Houphouët-Boigny, aux affaires de la République

La trajectoire de Yaya Ouattara est intimement liée à celle du PDCI-RDA, formation politique dont il fut l'une des figures historiques et au sein de laquelle il occupa d'importantes responsabilités.

Son ascension le conduira aux plus hautes fonctions de l'État sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny. En 1981, il entre au gouvernement en qualité de ministre des Affaires sociales. Une responsabilité qui le place au coeur des politiques publiques et des préoccupations sociales de l'époque.

Quelques années plus tard, en 1989, il est appelé à diriger le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales. Cette nouvelle mission témoigne de la confiance placée en lui et de la reconnaissance de son expérience au service de l'État.

Dans ces fonctions, Yaya Ouattara aura incarné une génération de responsables politiques dont le parcours s'est construit dans la proximité avec les populations, mais aussi dans l'exercice des responsabilités nationales.

Bondoukou, le coeur d'un engagement

Mais c'est sans doute à Bondoukou que l'empreinte de Yaya Ouattara aura été la plus profonde.

L'ancien ministre a consacré une grande partie de son parcours politique à sa ville natale et à sa région. Maire de Bondoukou, puis député de la circonscription, il s'est retrouvé au contact direct des préoccupations quotidiennes des populations.

Dans l'exercice de ces responsabilités locales, il a été associé à la marche et au développement de la cité. Son engagement politique national ne l'aura donc jamais éloigné de cette terre à laquelle il demeurait profondément attaché.

Bondoukou, souvent présentée comme la « ville aux mille mosquées », aura constitué l'un des principaux théâtres de son engagement. Ici, son nom restera lié à une époque, à des combats politiques, à des initiatives et à une conception de la responsabilité publique fondée sur la proximité.

Un homme d'expérience au sein du PDCI-RDA

Au-delà des mandats électifs et des fonctions gouvernementales, Yaya Ouattara aura également joué un rôle au sein des instances dirigeantes du PDCI-RDA.

Vice-président du parti et membre de ses structures dirigeantes, il appartenait à cette génération de responsables dont l'expérience constituait une mémoire vivante de la formation politique fondée autour de Félix Houphouët-Boigny.

Au fil des années, son parcours lui a conféré une stature d'homme d'expérience. Son ancienneté dans la vie politique ivoirienne, sa connaissance des rouages de l'État et son implantation à Bondoukou ont fait de lui une personnalité écoutée.

Dans un univers politique souvent marqué par les affrontements et les recompositions, il était également décrit comme un homme affable et attaché au dialogue. Une dimension humaine qui explique sans doute l'attachement que lui témoignent aujourd'hui ses proches, ses anciens compagnons de lutte et de nombreuses populations du Zanzan.

La mémoire d'un serviteur public

La disparition de Yaya Ouattara invite également à regarder le parcours d'un homme sous le prisme du service public.

Né le 17 octobre 1938, il aura consacré une grande partie de son existence aux affaires de la nation. De ses responsabilités ministérielles à ses mandats locaux, il aura connu les différentes facettes de l'engagement politique : décision publique, représentation des populations, administration de la cité et responsabilités partisanes.

Son itinéraire illustre celui d'une génération de responsables qui ont fait de la politique une vocation et qui ont consacré plusieurs décennies de leur existence à la chose publique.

Le temps a passé. Les générations politiques se sont renouvelées. Mais les noms de ceux qui ont occupé des responsabilités importantes dans les premières décennies de la République continuent de constituer des repères pour comprendre l'évolution politique du pays.

Yaya Ouattara appartient désormais à cette mémoire.

Le Zanzan perd un de ses grands témoins

Avec sa mort, le Zanzan perd bien davantage qu'un ancien ministre ou un ancien élu. Il perd un témoin privilégié de son histoire politique récente.

Son parcours aura été étroitement associé aux transformations de Bondoukou et à l'évolution de la représentation politique de la région. Maire, député, responsable gouvernemental et dirigeant politique, il aura porté successivement plusieurs casquettes, sans jamais rompre le lien avec sa communauté.

C'est ce qui donne à sa disparition une résonance particulière.

Dans les familles, dans les cercles politiques et parmi les populations de Bondoukou, le souvenir de l'homme restera désormais associé à une époque révolue. Celle d'une génération de dirigeants dont l'influence s'est exercée sur plusieurs décennies et qui ont vu la Côte d'Ivoire évoluer au gré des mutations politiques, sociales et économiques.

Un héritage qui survivra à l'homme

La mort met un terme à une vie, mais elle ne saurait effacer une oeuvre ni une mémoire.

Yaya Ouattara laisse derrière lui un héritage politique, institutionnel et humain. Cet héritage appartient désormais à sa famille, à ses compagnons politiques, mais également à l'ensemble des populations auxquelles il a consacré une partie de son existence.

Son passage dans plusieurs gouvernements, ses responsabilités à Bondoukou et son engagement au sein du PDCI-RDA constituent autant de repères d'un parcours qui aura traversé l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire.

À l'heure où s'ouvre le temps du deuil, les hommages affluent naturellement vers la famille biologique du disparu, ses proches, ses compagnons politiques et ses anciens collaborateurs.

Le PDCI-RDA perd l'un de ses anciens piliers. Bondoukou perd un fils. Le Zanzan perd une mémoire.

Adieu, l'ancien

Il restera de Yaya Ouattara l'image d'un homme d'État qui aura consacré sa vie à la politique et au service des autres. Un homme dont le parcours aura conduit des responsabilités locales aux plus hautes fonctions gouvernementales, avant de revenir toujours vers cette terre de Bondoukou qui fut le centre de son engagement.

Le baobab est tombé. Mais, comme les grands arbres dont l'ombre continue longtemps de couvrir les générations, son souvenir devrait demeurer dans la mémoire de ceux qui l'ont connu et accompagné.

En cette douloureuse circonstance, les pensées vont à sa famille, à ses proches, à ses compagnons de lutte, au PDCI-RDA ainsi qu'à l'ensemble des populations de Bondoukou et du Zanzan.

À l'Honorable Yaya Ouattara, ancien ministre, ancien maire, ancien député et figure historique de la vie politique ivoirienne, la Nation reconnaissante adresse un dernier salut.