Cote d'Ivoire: «Les Colombiens d'abord» - Le nouveau président lance sa campagne d'expulsion des sans-papiers

26 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)

La Colombie devrait entamer cette semaine une campagne d'expulsion des étrangers sans-papiers présents dans le pays. Les opérations, menées par les services d'immigration et la police, ont été annoncées dimanche 23 août par le nouveau président d'extrême droite Abelardo de la Espriella, fervent admirateur de Donald Trump.

« Les Colombiens d'abord, les Colombiens ensuite et encore les Colombiens, que ce soit clair pour tout le monde », a déclaré le président depuis Barranquilla, son lieu de résidence, où il a installé un siège présidentiel alternatif, une sorte de « Mar-a-Lago colombien ». Un message aux accents très « America First ».

Concrètement, Abelardo de la Espriella annonce vouloir s'attaquer en priorité aux migrants auteurs de crimes. Un critère que conteste Ana Karina Garcia, avocate spécialisée en droit de l'immigration, en s'appuyant sur les statistiques.

« Les chiffres montrent que la criminalité en Colombie n'a rien à voir avec la nationalité, le passeport ou le fait d'être étranger. Les statistiques montrent que la criminalité commise par la population étrangère ne dépasse pas 2% », explique-t-elle. Lire la suite...

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